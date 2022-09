La star de Squid Game Lee Yoo Mi crée l’histoire; devient la première actrice coréenne à gagner gros aux Creative Arts Emmy Awards

Les Creative Arts Emmy Awards 2022 ont récemment eu lieu à Los Angeles. L’événement a eu lieu au Microsoft Theater et c’était un événement étoilé. De nombreuses émissions populaires comme Stranger Things, Euphoria et d’autres ont remporté gros lors du gala. Même les drames coréens ont réussi à faire un maximum de bruit lors de l’événement. La populaire série Squid Game avait reçu une nomination dans près de 14 catégories et remporté 4 trophées. L’actrice Lee Yoo Mi a même créé l’histoire avec sa grande victoire.

Lee Yoo Mi crée l’histoire et comment !

L’actrice Lee Yoo Mi a remporté un prix dans la catégorie Meilleure actrice invitée dans une série dramatique lors des 74e Primetime Creative Arts Emmy Awards le deuxième jour de l’événement. Elle a joué le rôle de Jiyeong dans l’épisode de Gganbu dans Squid Game. L’actrice portait une magnifique robe moulante en velours noir avec un col blanc pour l’événement. Elle a été agréablement surprise lorsque son nom a été annoncé comme gagnant. Après sa victoire, elle s’est rendue sur son compte Instagram pour écrire une note douce remerciant les créateurs de Squid Game. Exprimant son enthousiasme, elle a partagé qu’elle travaillerait plus dur et continuerait à divertir ses fans. Découvrez son message ci-dessous:

Le drame coréen Squid Game diffusé sur Netflix a également remporté les prix dans les catégories Effets visuels spéciaux exceptionnels dans un seul épisode, Performance de cascade exceptionnelle et Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif contemporain (une heure ou plus). C’était vraiment un grand moment pour la famille des artistes coréens de recevoir la reconnaissance due pour leur travail incroyable.

Outre Squid Games, Euphoria et Squid Game, l’émission The White Lotus a remporté une victoire fulgurante dans les cinq catégories lors de la deuxième nuit des Creative Arts Emmy Awards 2022. Barack Obama, a remporté dans la catégorie Narrateur exceptionnel pour Our Great National Parks, A Monde des Merveilles.