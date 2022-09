Une fois que vous avez gagné le Squid Game, que se passe-t-il ensuite ? Pour l’acteur sud-coréen Lee Jung-jae, qui a joué Seong Gi-hun dans le hit 2021 Série Netflixil est peut-être temps d’entrer dans l’univers Star Wars. Selon la date limite, l’acteur jouera dans une nouvelle série Disney Plus à venir, L’Acolytede Lucasfilm.

Les représentants de Lucasfilm n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Peu de choses ont été annoncées publiquement à propos de The Acolyte. Disney Plus a déclaré en 2020 que l’émission est “un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République”, rapporte Deadline.

Amandla Stenberg, qui a joué le jeune Rue dans The Hunger Games, entre autres rôles, également vedette de la série. Elle a tweeté en août qu’elle se sentait honorée de rejoindre le monde de Star Wars.

On dirait que Lee Jung-jae sera occupé. Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, dit qu’il a l’intention de ramener le personnage de l’acteur dans la deuxième saison très attendue de cette émission.