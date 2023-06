La star de Spotify qui a poignardé à mort un «gentil géant» avec la lame «Mafia Stiletto» après une blague sur les compétences en skateboard est emprisonnée

Une star de SPOTIFY qui a poignardé à mort un étudiant avec une lame « Mafia Stiletto » après que ses talents de skateur aient été moqués a été emprisonnée.

Shiloh Pottinger, 20 ans, a poignardé Luke O’Connor huit fois avec la lame de 13 pouces et a battu le jeune de 19 ans avec sa planche à roulettes.

Luke O’Connor a été poignardé à mort Crédit : PA

Shiloh Pottinger a été emprisonnée pendant 15 ans Crédit : Facebook/Shiloh George Pottinger

Le voyou avait réagi « violemment et de manière imprévisible » à une blague faite par le copain de Luke et avait menacé le couple.

Il est maintenant emprisonné depuis 15 ans après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire à Manchester La cour royale.

La mère de Luke a retenu ses larmes aujourd’hui alors qu’elle claquait le meurtrier de son fils dans une puissante déclaration d’impact.

Carolyn O’Connor a déclaré que son fils « gentil géant », Luke, avait payé le « prix ultime » pour « avoir tenu tête à son assassin ».

Se tournant vers Pottinger, elle a déclaré: « Cette personne n’a montré aucun remords et n’a assumé aucune responsabilité pour ses actes.

« Je refuse que ton nom passe mes lèvres parce que tu ne le mérites pas. Tu as rendu son dernier souffle. Tu as déchiré notre cœurs et a brisé nos vies. »

Dans une déclaration cinglante, elle a également déclaré qu’à 19 ans, son fils avait « fait plus de différence dans ce monde que vous ne le ferez jamais » alors qu’elle s’adressait à Pottinger.

le père de Luke Jason a ajouté: « Je ressens un choc intense, de l’incrédulité et du déni. Luke me manque plus que vous ne pourriez l’expliquer avec des mots. »

Le tribunal a entendu le horreur s’est déroulé le 26 octobre après que l’ami de Luke, Charlie Robertson, ait demandé à Pottinger s’il pouvait faire un « coup de pied » sur son skateboard.

Refusant de se laisser intimider, Luke, étudiant à l’Université métropolitaine de Manchester, a tenu tête au tueur, ce qui a poussé Pottinger à le frapper avec la planche.

CCTV a montré le voyou sortant le couteau « Mafia Stiletto », qui a une longue lame qui se termine par une pointe fine en forme d’aiguille.

Pottinger a ensuite frappé à plusieurs reprises Luke avant de le laisser mourir dans une mare de sang dans la rue.

Le musicien, dont les chansons ont été écoutées par 500 000 personnes sur Spotify, a ensuite effectué un certain nombre de recherches sur Internet, notamment « combien de temps servez-vous pour avoir tué quelqu’un? »

Il a également cherché sur Google « combien de temps obtenez-vous pour un meurtre au couteau? »

Après son arrestation, Pottinger a affirmé qu’il agissait en légitime défense et a qualifié le couteau de « déclaration de mode ».

Mais le juge Nicholas Dean KC a rejeté ses affirmations et a déclaré qu’il l’avait acheté car cela lui donnait un « sentiment d’autonomisation ».

Le sergent-détective Laura Murray, de l’équipe des incidents majeurs de GMP, a déclaré: « Luke n’avait que 19 ans lorsqu’il a été poignardé et tué alors qu’il rentrait chez lui. Ses parents ont vécu quelque chose qu’aucun parent ne devrait avoir à traverser.

« Je suis heureux que le délinquant ait été condamné à une peine de prison, mais cela ne ramènera pas Luke dans sa famille.

« Si Shiloh Pottinger n’avait pas porté de couteau cette nuit-là, Luke ne serait pas mort. Cette affaire montre très clairement les conséquences tragiques du port de couteaux.

« Beaucoup d’autres vies ont également été ruinées – celles de la famille et des amis.

« Nous avons besoin de parents et enseignants pour contester l’idée qu’il est acceptable de porter des couteaux. Et si vous savez ou soupçonnez qu’un de vos amis porte un couteau, vous devez dénoncer ce comportement.

« Je voudrais maintenant parler directement à toute personne qui porte un couteau. S’il vous plaît, je vous exhorte à le poser avant qu’il ne soit trop tard. Cela vous coûtera la vie. »