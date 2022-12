La star de Splitsvilla X4, Urfi Javed, n’épargnera pas les tricheurs, révèle qu’elle lui coupera le “d *** k off”

Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de filtré ou enrobé de sucre d’Urfi Javed. La star de Bigg Boss OTT est connue pour rester authentique. Actuellement, elle impressionne les adolescents avec son passage dans l’émission de téléréalité Splitsvilla X4. L’actrice publie généralement des trucs de son émission, et même les créateurs aiment Urfi et ses pensées limpides.

Dans une vidéo partagée par la page de l’émission, on peut voir Uorfi jouer à un jeu de dévoilement de certains de ses secrets et de ses pensées. Dans un bocal plein de questions, conservé à l’intérieur des balles, Urfi doit ramasser une balle au hasard et répondre à la question sans se retenir. Au début, Urfi a ramassé une balle sur laquelle était posée la question “Êtes-vous bruyant ou silencieux au lit ?” L’actrice a répondu : “Bed ki baatein, bed tak rakhte hai, toh behtar hai. Baki si tu veux savoir, aap aa jao mere bed pe”. qui triche?’ La star de Bigg Boss OTT a répondu : “Je vais lui couper la bite.”

Voir la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont réagi aux réponses pleines d’esprit d’Urfi. Un utilisateur a écrit : “Urfi k répond de manière inattendue salut hote h.” Un autre utilisateur a ajouté : “Elle est la seule raison pour laquelle je ne regarde pas cette saison de splitsvilla.” Le troisième utilisateur a écrit : « Tere sath bed pe ane se acha hai hum bina bed ke hi zindagi guzaar dein. Un internaute a ajouté: “Vous avez absolument raison à votre place, il n’est pas nécessaire de dire aux gens du monde si vous avez raison ou tort, le monde n’est là que pour dire que Dieu facilite le voyage de Splitsvilla.” L’un des internautes l’a soutenue et a écrit: “Guts chaahiye aisi Baatein karne ko spécialement dans notre pays l’Inde où les gens portent des jugements … Tum kuchh alag nahi krr rahi international cheezo ko Apnaane mein logon ko time lgega.”