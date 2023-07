La star de « Spider-Man », Tom Holland, dit que l’industrie « lui fait peur »: « Je n’aime vraiment pas Hollywood »

La star de « Spider-Man : No Way Home », Tom Holland, ne veut pas faire partie de la machine hollywoodienne.

Dans une interview sur le « Jay Shetty Podcast », l’acteur a expliqué sa lutte pour faire partie de l’entreprise tout en conservant son sens de soi.

« Je suis vraiment un grand fan de faire des films, mais je n’aime vraiment pas Hollywood. Ce n’est pas pour moi », a déclaré Holland.

« L’entreprise me fait vraiment peur. Je comprends que je fais partie de cette entreprise et j’apprécie mon genre d’interactions avec elle, mais cela dit, je cherche toujours des moyens de m’en retirer pour vivre en quelque sorte. une vie aussi normale que possible. »

Il a poursuivi: « Je pense vraiment que c’est une pensée constante, qui est » ne te perds pas « . J’ai vu tant de gens venir avant moi et se perdre, et j’ai eu des amis avec qui j’ai grandi qui ne sont plus mes amis parce qu’ils se sont perdus dans cette entreprise, et je suis vraiment , vraiment désireux de me concentrer sur ce qui me rend heureux, c’est-à-dire ma famille, mes amis, ma menuiserie, mon golf, l’association caritative que dirige ma mère, c’est ce qui me rend vraiment heureux et c’est ce que je dois protéger. »

SORTIE DE HOLLYWOOD: POURQUOI CHRIS HEMSWORTH, TOM HOLLAND, BRYAN CRANSTON A GAUCHE SPOTLIGHT APRÈS AVOIR FAIT UNE FEMME

Holland est acteur depuis l’âge de neuf ans et a acquis une renommée internationale en jouant Spider-Man dans les films « Avengers » et « Spider-Man ».

En juin, il a annoncé qu’il prendrait une pause d’Hollywood, ce qui, selon lui, était prévu après la fin de sa série AppleTV + « The Crowded Room ».

Sa relation avec la co-star de « Spider-Man », Zendaya, a également été à l’honneur, mais Holland dit qu’ils travaillent tous les deux pour préserver leur vie privée et ont gardé tous les détails de leur relation pendant l’interview.

« Ma relation est la chose que je garde la plus sacrée, je n’en parle pas. Je fais de mon mieux pour la garder aussi privée que possible. Nous sommes tous les deux convaincus que c’est la façon la plus saine pour nous d’avancer en tant que couple , » il a dit.

Holland a ajouté: « Comme, vous ne me verrez jamais à une cérémonie de remise de prix à laquelle je n’ai pas à assister. Je n’irai jamais à un événement sur le tapis rouge dont je ne suis pas dans le film. Je ne ‘ Je ne veux pas l’attention quand je n’en ai pas besoin. »

‘SPIDER-MAN’ STAR TOM HOLLAND ATTEINT LE POINT DE RUPTURE À HOLLYWOOD: ‘PRENDRE UNE ANNÉE DE CONGÉ’

L’acteur a fait d’autres changements dans sa vie, notamment en arrêtant de boire de l’alcool, expliquant qu’il est sobre depuis environ un an et demi.

Après avoir essayé « Dry January » et ressenti l’envie de boire, Holland s’est rendu compte que « tout ce à quoi je pouvais penser était de boire un verre. Tout ce à quoi je pouvais penser. Je me réveillais en y pensant. Je vérifiais l’horloge, quand est-il 12 , et ça m’a vraiment fait peur. J’étais juste comme, ‘Wow, peut-être que j’ai un petit problème avec l’alcool.' »

Plus tard dans l’interview, la star née à Londres a déclaré : « J’étais définitivement accro à l’alcool », mais sa vie s’est améliorée une fois qu’il a arrêté de boire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Les choses qui tourneraient mal sur le plateau et qui normalement me déclencheraient, je pourrais les prendre dans ma foulée », a-t-il déclaré. « J’avais une telle clarté mentale. Je me sentais en meilleure santé. Je me sentais plus en forme et je me suis juste dit : ‘Pourquoi suis-je esclave de cette boisson ? Pourquoi suis-je tellement obsédé par l’idée de boire cette boisson ?' »

« Honnêtement, c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite », a-t-il ajouté à propos de sa décision de devenir sobre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Holland a également décidé de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Je devenais un problème. J’étais juste obsédé par ça, et j’étais obsédé de savoir ce que les gens disaient et comment les gens, ce qu’ils pensaient de moi. J’ai donc décidé de faire une annonce, ce que nous devons malheureusement faire, et dire que je fais une pause dans les réseaux sociaux », se souvient-il. « Et j’ai essayé de me positionner et de dire que je fais une pause dans les réseaux sociaux parce que j’ai l’impression que ma santé mentale en bénéficiera. »