La star de « Spider-Man », Tom Holland, atteint un point de rupture à Hollywood : « Prendre une année sabbatique »

L’acteur de « Spider-Man » Tom Holland a annoncé qu’il prenait momentanément du recul par rapport à sa carrière d’acteur.

Après que la star britannique ait eu du mal à jouer simultanément le rôle de producteur et d’acteur, Holland a révélé ce qui l’avait poussé à s’éloigner d’Hollywood.

« C’était une période difficile, c’est sûr », a déclaré le joueur de 27 ans lors d’une interview avec « Extra » pour son film « The Crowded Room ».

« Nous explorions certaines émotions que je n’avais jamais ressenties auparavant. Et en plus de cela, être un producteur, gérer les problèmes quotidiens qui accompagnent n’importe quel plateau de tournage, vient d’ajouter ce niveau de pression supplémentaire. »

Alors que l’exécutif de Holland a produit la série de thrillers psychologiques sombres, il a admis que dépeindre un personnage qui souffre de problèmes de santé mentale en même temps n’était pas une tâche facile.

« Je ne suis pas étranger au travail acharné », a noté Holland. « J’ai vécu selon l’idée que le travail acharné est un bon travail. Là encore, la série m’a brisé. »

La star de « Unchartered » a ajouté qu’il y a eu un moment où il s’est échappé sur une plage au Mexique pendant une semaine et s’est « fait profil bas » parce qu’il avait désespérément besoin d’une pause.

« Je prends maintenant un an de congé, et c’est le résultat de la difficulté de cette émission. Je suis ravi de voir comment cela se passera. J’ai l’impression que notre travail acharné n’a pas été vain. »

Holland a continué à expliquer comment il passerait son temps hors d’Hollywood, ce qui comprend les voyages, le temps passé avec ses proches, le golf et le jardinage.

« J’essayais juste d’être un gars ordinaire de Kingston et de me détendre », a-t-il partagé.

Il joue dans « The Crowded Room » aux côtés des stars Amanda Seyfried, Emmy Rossum et Will Chase.

La star de Marvel a été franc sur sa santé mentale dans le passé.

En août dernier, Holland a partagé sur les réseaux sociaux qu’il serait absent de la plateforme pour donner la priorité à sa santé mentale.

« Bonjour et au revoir… J’ai fait une pause dans les réseaux sociaux pour ma santé mentale », a-t-il écrit.

« Je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop stimulants, trop écrasants. Je me fais prendre et je tourne en spirale quand je lis des choses sur moi en ligne et finalement, c’est très préjudiciable à mon état mental. J’ai donc décidé de prendre du recul et de supprimer l’application. »

Holland sort avec sa co-vedette de « Spider-Man » Zendaya. Bien que leur romance soit principalement tenue à l’écart du public, leur relation naissante s’est pleinement épanouie lorsque les deux ont été aperçus en train de se côtoyer en juillet 2021.

Le couple s’est rencontré en 2016 sur le tournage de « Spider-Man: Homecoming », alors que Holland incarnait Peter Parker, et Zendaya jouait son amoureuse Michelle Jones, alias MJ.