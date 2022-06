La star de «Sound of Music», Julie Andrews, revient sur les récentes retrouvailles avec les enfants de von Trapp: «Nous sommes une famille»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Julie Andrews n’a jamais dit « si longtemps, adieu » à sa famille « Sound of Music ».

Mercredi, l’actrice est apparue dans le « Today Show », où elle a discuté de son lien étroit avec les autres acteurs du film de 1965.

Plusieurs des acteurs qui ont joué les enfants von Trapp, dont Nicholas Hammond (Friedrich), Duane Chase (Kurt), Angela Cartwright (Brigitta), Debbie Turner (Marta) et Kym Karath (Gretl) se sont réunis plus tôt ce mois-ci pour le 86- cérémonie de remise des prix AFI pour l’ensemble de ses réalisations.

« Nous restons en contact, mais pas vraiment régulièrement », a expliqué Andrews. « Je veux dire, les Noëls, peut-être les anniversaires et certainement les rencontres, mais nous nous sommes tellement liés que je pense que nous sommes de toute façon une famille. »

LES STARS DE « SOUND OF MUSIC », QUI ONT JOUÉ VON TRAPP CHILDREN, SE RÉUNISSENT POUR HONORER JULIE ANDREWS À L’HOMMAGE D’AFI

La récente réunion a été douce-amère pour la star. Christopher Plummer, qui jouait le capitaine Georg von Trapp, son amour pour le film, est décédé l’année dernière à 91 ans.

« Nous étions amis depuis des années », a déclaré Andrews, ajoutant qu’elle « l’adorait » énormément.

« C’était vraiment le film le plus magnifiquement conçu », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, les détails du film, tout d’abord, le paysage, les enfants, la chanson, la musique – tout ça. »

La comédie musicale classique raconte l’histoire de la vraie famille von Trapp, qui a échappé aux nazis en Autriche. Il a ensuite remporté l’Oscar du meilleur film. Andrews a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle de Maria, une femme qui est envoyée par son couvent dans les années 1930 en Autriche pour devenir gouvernante des sept enfants d’un officier de marine veuf.

La réunion n’était pas complète. En plus du décès de Plummer, Charmian Carr, qui jouait Liesl, est décédée à 73 ans d’une forme rare de démence en 2016. Sa sœur à l’écran, Heather Menzies-Urich, qui jouait Louisa, est décédée à 68 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2017.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2018, Cartwright a parlé à Fox News Digital de ce que c’était que de travailler avec Andrews dans « The Sound of Music ».

« Je l’aimais », avait alors déclaré l’homme de 69 ans. « Nous l’avons tous fait. Vous pouvez en quelque sorte le dire dans le film. Nous l’avons totalement appréciée. Elle nous a embrassés dès le début. Elle nous a chanté entre les prises et nous dansions. Elle vient de faire « Mary Poppins » alors elle chanterait toutes ces chansons de ce film. Je veux dire, vous pouvez vraiment dire que nous l’adorions. Elle a un tel talent. Elle a une voix tellement incroyable, et ce fut vraiment une expérience formidable.

Elle a également noté que le casting partage un lien étroit aujourd’hui.

CHRISTOPHER PLUMMER SE SOUVENIT DE ‘SOUND OF MUSIC’ CO-STAR JULIE ANDREWS: ‘J’AI PERDU UN AMI CHÉRI’

« C’est fascinant parce que parfois vous faites un film, et vous ne vous voyez plus vraiment ou ne restez plus en contact », a expliqué Cartwright. « Mais nous sommes tous restés en contact. Nous nous sommes certainement réunis pour des célébrations et des retrouvailles. Chaque fois que nous perdons un membre de la distribution, nous avons toujours l’impression de perdre un membre de la famille. Nous savons tous ce qui se passe dans la vie de chacun et nous ‘ai continué à le faire pendant plus de 50 ans [since filming]. »