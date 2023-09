La star de Sort Your Life Out entre dans l’histoire de la série et fond en larmes devant Stacey Solomon après une révélation choquante

UNE FEMME sur Sort Your Life Out a fondu en larmes dans un moment d’émotion avec Stacey Solomon après avoir marqué l’histoire de l’émission.

Claire, maman de cinq enfants, avait besoin de l’aide de la personnalité de la télévision après que sa maison soit devenue trop encombrée pour être gérée.

BBC

Une mère de cinq enfants a été submergée par l’émotion après avoir continué Sort Your Life Out[/caption] BBC

Elle a fondu en larmes en parcourant ses vêtements avec Stacey Solomon[/caption]

Elle a admis qu’elle avait laissé les choses s’accumuler après une séparation douloureuse avec son mari et qu’elle avait du mal à se débarrasser des objets ménagers auxquels étaient attachés des souvenirs.

Le problème s’est aggravé lorsque ses fils ont grandi et ont commencé à se déplacer entre la maison familiale et leur propre domicile.

Une fois que toutes les affaires de Claire ont été disposées dans l’entrepôt Sort Your Life Out, Stacey a été surprise de voir la taille de la « section mémoire » de la mère.

L’experte en désencombrement a déclaré à Claire qu’elle avait marqué l’histoire de la série en disant : « Je peux honnêtement dire que vous avez la plus grande section de souvenirs que nous ayons jamais eue dans Sort Your Life Out. »

Certaines des choses que la mère conservait comprenaient dix versions du même jeu de société, 234 paires de chaussures et plus de 300 œuvres d’art réalisées par ses enfants.

Mais c’est lorsqu’elle a commencé à fouiller dans sa garde-robe que Claire a fondu en larmes.

Elle a été submergée par l’émotion pendant que le couple parcourait la sélection de belles robes de Claire.

Stacey a complimenté le sens de la mode de la maman en disant : « Wow, quelle belle collection de robes !

« Ce sont les robes les plus joyeuses que j’ai jamais vues ! Est-ce que tu sors beaucoup ?

Claire a admis : « Pas tellement récemment. Mais qui sait? Un jour.

« Ces dernières années ont été difficiles. »

La mère a commencé à pleurer et a demandé une minute, et l’animateur de l’émission n’a pas tardé à la serrer dans ses bras et à lui offrir son soutien.

Elle a encouragé Claire à être plus gentille avec elle-même.