L’anniversaire de la mort de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput approche et ses amis, ses fans et sa famille ont rendu hommage et sont devenus émus par la disparition malheureuse et prématurée de l’acteur.

La star de ‘The Family Man’, Manoj Bajpayee, s’est souvenue de la SSR et de ses bons souvenirs. En parlant à Pink Villa, Bajpayee a rappelé ses jours de tournage de » Sonchiriya » lorsque Sushant était plus intéressé à regarder » les étoiles et les planètes » qu’à faire la fête.

Il a dit : « Tout à l’heure, quand vous m’avez posé des questions sur lui au passé, j’ai soudainement été frappé qu’il n’était plus avec nous. Mais je n’arrive toujours pas à croire qu’il ne soit plus avec nous.

« Pendant le tournage de Sonchiriya, nous avions l’habitude de faire la fête ensemble et il s’intéressait beaucoup à regarder les étoiles et les planètes. Il avait un télescope coûteux qu’il portait avec lui, et qui nous faisait même regarder les étoiles, et nous expliquerait la galaxie et les planètes. C’est mon bon souvenir à son sujet », se souvient l’acteur.

Le chorégraphe de renom Remo D’souza s’est également souvenu du défunt acteur et a mentionné qu’il était un gars énergique et travailleur. « Il y a beaucoup de souvenirs de lui. Il était très énergique et un gars très travailleur. Nous savions qu’il allait devenir très gros. Je me souviens quand il était venu à mon émission Dance Plus, il avait dit qu’il voulait faire un film de danse. J’ai dit ‘oui bien sûr, laisse-moi finir ça et nous ferons un film de danse’. C’était le dernier souvenir que j’ai avec lui », a-t-il déclaré à PinkVilla.

L’année dernière, Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Juhu le 14 juin. Sa mort soudaine avait choqué ses amis, ses fans et sa famille et qui sont toujours sous le choc de sa disparition. Sushant a commencé sa carrière d’acteur avec l’émission de 2008 « Kis Desh Mein Hai Meraa Dil » et est devenu célèbre avec « Pavitra Rishta ». Il s’est ensuite aventuré à Bollywood et a produit plusieurs films à succès comme « Kai Po Che », « MS Dhoni: The Untold Story » et « Kedarnath ».