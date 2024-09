La star de « SNL » parle ouvertement de l’achat du ferry de Staten Island avec Pete Davidson

La star de « SNL » Colin Jost a parlé franchement de sa décision d’acheter un Ferry de Staten Island navire avec son ancien co-star Pete Davidson.

En 2022, Jost, 42 ans, Davidson, 30 ans, et le propriétaire du comedy club Paul Italia et le développeur Ron Castellano ont acheté le ferry désaffecté lancé en 1965 – le MV John F. Kennedy – lors d’une vente aux enchères à New York pour 280 000 $ avec l’intention d’en faire la boîte de nuit la plus en vogue de la Grosse Pomme.

Lors d’une récente interview avec Magazine People, Jost, qui a indiqué qu’il se considère comme un dépensier « conservateur », a fait part de ses regrets concernant cet investissement.

« C’est absolument l’achat le plus stupide et le moins réfléchi que j’ai jamais fait de ma vie », a déclaré Jost lors d’un entretien avec People lors du défilé Tommy Hilfiger pendant la Fashion Week de New York, qui s’est déroulée sur le navire.

Il a poursuivi : « La façon dont je l’ai justifié, c’est que pour le montant d’argent que nous avons investi dans l’achat, sur la base de la superficie de base, si vous trouviez le bon endroit pour l’installer, vous achetiez essentiellement un bâtiment de 65 000 pieds carrés. Donc, autour de New York, c’est un très bon prix au pied carré. »

Jost a reconnu qu’il y a eu peu de mouvements pour rénover et exploiter le traversier historique au cours des deux années qui se sont écoulées depuis qu’il a pris la relève. acheter avec Davidson et l’Italie.

En parlant avec People, il a expliqué que les trois investisseurs n’ont pas pu consacrer beaucoup de temps au projet car ils ont été trop occupés par leur carrière à plein temps sur terre.

Jost a également noté que la gestion du navire nécessiterait l’embauche d’un personnel, ce qui, selon lui, est une responsabilité dont il n’était pas certain de vouloir s’acquitter.

Quelques mois après avoir fait l’achat, le natif de Staten Island a été photographié en train de prendre la mer depuis le terminal ferry de St. George pour la première fois. Il a cependant déclaré à People que la compagnie d’assurance des partenaires serait probablement contre de futurs voyages en bateau.

« Peut-être qu’ils aimeraient ça parce que ça leur permettrait de se libérer du contrat », a plaisanté Jost. « Mais il faut beaucoup de monde pour le faire avancer. »

Jost a rappelé que sa femme, l’actrice Scarlett Johansson, avait réagi avec incrédulité lorsqu’il lui avait fait part pour la première fois de son intention d’acheter le ferry, mais elle a depuis changé d’avis et pense que lui et ses partenaires devraient en profiter au maximum.

« Elle m’a dit : ‘Attends, tu es donc le propriétaire de ce bateau maintenant ?’ C’est une question très pertinente », a déclaré Jost. « Elle voit maintenant clairement la valeur de ce bateau, mais je pense aussi qu’elle se dit : ‘C’est devenu quelque chose qui vous définit et qui vous intéresse. Vous devriez donc le prendre au sérieux et trouver la meilleure version de ce bateau, car pour le meilleur ou pour le pire, cela va se refléter sur vous.’ On s’en fiche, car nous sommes des comédiens. »

L’un des autres partenaires du comédien sur le projet, Castellano, a révélé dans une interview en mars que le ferry sera transformé en hôtel flottant avec 24 chambres, deux restaurants et six bars.

« Il y aura beaucoup de choses », a déclaré Castellano à Curbed à propos du projet de salle de 34 millions de dollars.

Castellano a également indiqué que le ferry pourrait être remorqué entre New York et Miami.

« Je pense que c’est exactement ce qui est prévu. Il n’est pas nécessaire que ce soit à un seul endroit. Il peut se déplacer, nous explorons donc les deux emplacements », a-t-il expliqué.

Cependant, Jost a déclaré à People qu’il préférerait que New York reste le siège permanent du ferry.

« Être sur l’eau à New York est très spécial », a déclaré Jost. « J’adorerais évidemment que ce soit ici. Je pense que ce serait spécial si cela restait à New York d’une manière ou d’une autre et je pense que cela sera réimaginé, mais l’esprit restera le même. »