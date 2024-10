La star de « SNL », Melissa Villaseñor, a accidentellement volé le rôle de Kristen Wiig

Melissa Villaseñor a un jour fait une si bonne imitation d’Adam Sandler qu’elle a accidentellement volé le rôle de Kristen Wiig dans Samedi soir en direct.

Lors d’une apparition sur le Voler sur le mur podcast avec SNL les anciens Dana Carvey et David Spade, Villaseñor ont parlé de l’incident alors que le trio parlait de faire des impressions sur la série de sketchs comiques.

Spade déplorait cette expérience : « Mes impressions étaient d’environ une par an. Mais le problème avec SNL c’est qu’on vous assigne juste des choses, et ils disent : « Vous lisez un sketch ». Et vous lisez tout, et vous vous dites : « En trois pages, je dois faire, vous savez, Alec Baldwin. Vous vous dites : « Oui ? » »

Melissa Villaseñor dans le rôle du personnage « The Waterboy » d’Adam Sandler dans « SNL ».

Lorsque Carvey a demandé à Villaseñor si elle avait eu l’expérience d’être affectée à une impression, elle a répondu que « cela arriverait certainement » et que son « moment préféré » d’une telle instance était pour l’épisode du 4 mai 2019, qui était hébergé par Sandler.

Dans le sketch en question, Sandler se rend à une réunion de famille où tous ses parents et amis se comportent de manière très similaire aux personnages célèbres qu’il a joué.

« Et à la table, j’ai lu, je n’y étais pas à l’origine, ce qui revient à dire, pourquoi ne m’as-tu pas écrit là-dedans ? » se souvient-elle. « Je veux dire, vous savez, mais les scénaristes disaient : ‘Hé, peux-tu lire le rôle de Waterboy au nom de Kristen Wiig ? Parce qu’elle va jouer Waterboy.' »

Villaseñor a déclaré qu’elle avait accepté à contrecœur de lire le tableau pour Wiig, qui était une star invitée de l’épisode, parce que Le garçon d’eau est son film Sandler préféré. « Et je l’ai si bien fait à table parce que je me dis, c’est mon préféré, tu sais ? Et, Lorne [Michaels] c’était comme : ‘Ouais. Peut-être garder Melissa dans le rôle de Waterboy. Et je me suis dit : ‘F— ouais !' »

Villaseñor a déclaré aux hôtes qu’elle n’avait même pas eu besoin de s’entraîner à faire cette impression au préalable, car elle avait simplement « toujours aimé Waterboy ».

Quant à Wiig, elle a fini par jouer un personnage différent – ​​la mère de Sandler – dans le sketch, qui présentait également une apparition de Jimmy Fallon, l’invité musical de la semaine, Shawn Mendes, et les acteurs Chris Redd, Mikey Day, Kyle Mooney, Pete Davidson. , Aidy Bryant, Kenan Thompson, Leslie Jones, Beck Bennett et, bien sûr, Villaseñor.

Adam Sandler dans « Le Waterboy ».

Ailleurs dans le podcast, qui emmène les auditeurs dans les coulisses pour se remémorer le favori de Carvey et Spade SNL moments, souvenirs et sketchs avec des invités spéciaux, Villaseñor parle de ses six années avec la série humoristique de longue date, de son expérience dans les impressions de chant, et plus encore.

Regardez le sketch sur le vol d’emploi en question ci-dessus et écoutez l’épisode complet de Voler sur le mur ci-dessous.