La star de ‘SNL’, Kenan Thompson, surprend Newport, la police du RI avec du café et des beignets: ‘Wicked nice’

Café, beignets et célébrité.

Le département de police de Newport, Rhode Island, a eu droit à une visite surprise du plus ancien membre de la distribution en titre de « Saturday Night Live », Kenan Thompson, samedi matin.

Accompagné du maire de Newport, Xay Khamsyvoravong, Thompson est venu pour une visite rapide avec la force alors qu’il était en ville pour filmer la suite récemment annoncée de son tristement célèbre film « Good Burger ».

« Ce matin, au changement de quart, les officiers de quart tardif et de quart de jour ont été surpris par quelques visiteurs », a partagé le NPD sur leurs réseaux sociaux.

Thompson et le maire ont posé pour une photo de groupe avec plus d’une douzaine d’hommes et de femmes.

L’agent communautaire Frank Pirri a déclaré à Fox News Digital qu’il était arrivé à la station quelques minutes seulement après l’échange de photos, à sa grande consternation.

« L’ensemble de l’équipe de nuit et de jour – pendant le changement d’équipe – se tenait debout dans le parking, ce que j’ai trouvé un peu étrange », a déclaré Pirri à propos de la scène au travail.

« Je me dis : ‘Hé les gars, qu’est-ce qui se passe ?’ Ils sont comme ‘Oh, vous savez de tous les jours pour se présenter à 7h05… vous avez juste manqué Kenan Thompson.’ Et je me dis : ‘Sortez d’ici, vraiment ?' »

« J’étais un peu déçu », a expliqué Pirri à propos de Thompson manquant, qu’il a dit avoir regardé à la télévision en grandissant.

« Qui n’a pas vu le premier film ‘Good Burger’ ? » Pirri a demandé à propos du film de 1997 mettant en vedette Kel Mitchell et Thompson.

La consternation de Pirri s’est dissipée peu de temps après, alors qu’il trouvait Thompson dans le parking avant de la station et a marqué une introduction par son capitaine.

Pirri a déclaré que Thompson lui avait serré la main avant de le surprendre avec une question.

« ‘Hé, tu veux prendre une photo?' », se souvient-il avoir dit Thompson. « Je n’ai même pas eu à lui demander.… Je n’allais presque pas lui demander parce que je ne voulais pas déranger le gars, mais il m’a demandé, et j’ai répondu : « Absolument ! » »

Décrivant Thompson comme « méchant gentil », Pirri a ajouté « ce qui semblait être une déception qu’il me manque… a fini par être une bonne chose parce que j’ai eu une photo en solo par moi-même.

« Je l’ai définitivement utilisé pour le frotter sur le visage des autres gars, parce que vous savez qu’ils me le frottent visiblement au visage quand je suis arrivé en retard », a-t-il plaisanté.

« Il n’est pas le premier à s’arrêter, je suis sûr qu’il ne sera pas le dernier », a déclaré Pirri à propos des célébrités de la ville populaire et pittoresque.

« Ils ont tous été super gentils – tout le monde a toujours été prêt à prendre des photos…. Ils semblent tous être de grands partisans de nous. »