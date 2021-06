La star de ‘Slumdog Millionaire’ Freida Pinto attend son premier enfant avec son fiancé Cory Tran, partage des nouvelles avec des photos adorables

Freida Pinto a partagé lundi 28 juin une nouvelle très excitante avec ses fans. L’acteur de « Slumdog Millionaire » attend son premier enfant avec son fiancé, Cory Tran. Freida est allée sur son Instagram pour annoncer la nouvelle de sa grossesse et a également partagé des photos adorables.

Sur l’une des photos, Tory peut être vue en train de bercer le baby bump de Freida tandis que sur la deuxième photo, Freida embrasse son baby bump. Le couple rayonne en posant pour la caméra. En partageant la photo, elle a écrit « Baby Tran, à venir cet automne », avec un emoji en forme de cœur.

Les félicitations affluent pour les futurs parents. L’acteur Mrunal Thakur s’est rendu dans la section des moments et a écrit: « Je crie et danse littéralement. » Elle l’a bientôt suivi avec, « Oh mon dieu. Félicitations Freidaaaaaaaaa et Cory ! Vous, les gars. » Le critique de cinéma Rajiv Masand a commenté : « Félicitations @freidapinto. » L’actrice hollywoodienne Mandy Moore a écrit : « Félicitations madame !!! » Nargis Fakhri, Bobby Berk, Sam Claflin, Chelsea Handler et d’autres célébrités ont félicité le couple.

Freida et Cory se sont fiancés en novembre 2019. Freida est allée sur Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans. Elle a écrit une longue et émouvante nouvelle en partageant une photo de Cory et de la sienne, où elle avait exhibé une gigantesque bague au doigt.

Freida et Cory ont déclenché des rumeurs de romance fin 2017 et se fréquentent depuis. L’actrice était plus tôt dans une relation avec sa co-vedette de « Slumdog Millionaire » Dev Patel pendant six ans. Les deux chemins se sont séparés en 2014.

Freida a fait ses débuts dans le film « Slumdog Millionaire » de Danny Boyle en 2008. Elle a ensuite travaillé dans plusieurs projets hollywoodiens tels que You Will Meet a Tall Dark Stranger de Woody Allen, Rise of the Planet of the Apes et Mowgli: Legend of the Jungle, entre autres.