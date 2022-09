La star de Sita Ramam, Mrunal Thakur, dit qu’elle s’est efforcée de convaincre les réalisateurs de Bollywood de son potentiel

Mrunal Thakur se prélasse actuellement du succès de son dernier film Sita Ramam avec lequel l’actrice a marqué ses débuts dans l’industrie cinématographique Telugu. Le drame romantique d’époque associe l’actrice de Jersey à Dulquer Salmaan et leur chimie a été adorée par le public.

Sita Ramam a également été un succès commercial puisque le réalisateur Hanu Raghavapudi a rapporté plus de 100 crores de roupies au box-office et après être sorti en salles le 5 août dans les versions telugu, tamoule et malayalam, la version doublée en hindi est également sortie le 2 septembre. .

Dans une récente interview, Mrunal Thakur, qui a commencé sa carrière d’actrice à la télévision avant de faire ses débuts à Bollywood dans le film Love Sonia de 2018, a partagé qu’elle n’avait jamais eu une telle opportunité dans les films hindis auparavant et s’efforçait de convaincre les cinéastes. qu’elle a le potentiel de faire mieux.





S’adressant à Hindustan Times, Mrunal Thakur a déclaré: “Je n’ai pas eu une telle opportunité, je vais être très honnête. J’ai vraiment essayé de convaincre les cinéastes que j’ai le potentiel de faire mieux, mais je n’ai tout simplement pas le J’ai été très content de tout ce que j’ai, mais maintenant c’est comme si je devais le demander “monsieur, s’il vous plaît, koi achhi film hai toh de do na”.

“Ils essaient de travailler dur sur moi, et moi aussi je veux travailler dur sur les personnages. Trop d’années ont passé la robe, juste pour les convaincre ‘oui, je le mérite'”, l’actrice de 30 ans , connue pour ses performances acclamées par la critique dans Super 30 et Toofaan, a ajouté que certains cinéastes lui faisaient confiance.

LIRE | La star de Jersey, Mrunal Thakur, parle de la positivité du corps, dit «vouloir normaliser l’acné, les boutons» | Exclusif

Après Sita Ramam, Mrunal Thakur sera ensuite vu dans le drame de guerre bourré d’action Pippa, basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971. Mettant également en vedette Ishaan Khatter, Priyanshu Painyuli et la mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, Pippa sort en salles le 2 décembre 2022.