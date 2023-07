La star de Sita Ramam, Mrunal Thakur, a CECI à dire sur Vijay Deverakonda, donne la dernière mise à jour sur VD13

Cela fait un peu plus d’un an que Mrunal Thakur est entré dans l’industrie du Sud avec Sita Ramam, et elle est déjà l’un des acteurs les plus recherchés de l’industrie avec certains des grands projets de la cagnotte, où elle est jumelée à de grands noms de l’industrie. Récemment, elle a annoncé son prochain film Telugu en face Vijay Dévérakonda. Le film est actuellement doublé en tant que VD13. Plus tôt, elle a fait la une des journaux avec son prochain projet Hi Nanna, face à la star de Telugu Nani. Et, bien sûr, elle a donné le ton avec sa performance fantastique dans son premier film en télougou Sita Ramam, en face Dulquer Salmaan.

Mrunal Thakur accueilli avec un amour extrême de l’industrie cinématographique du sud

Souvent appelé «l’étoile montante» de l’industrie cinématographique du Sud par les fans et les critiques, Mrunal dit que c’est un sentiment surréaliste d’avoir eu la chance de travailler avec des acteurs aussi divers.

Mrunal a déclaré : « Dès le début, lorsque j’ai commencé à travailler sur Sita Ramam, j’ai été immédiatement accueilli avec une chaleur et un amour extrêmes de la part des membres et des gens de l’industrie cinématographique du Sud. L’industrie compte certains des meilleurs acteurs du pays et je suis reconnaissant d’avoir la chance de partager l’espace avec eux. j’espère recevoir le même amour pour mes prochains films Hi Naana et #VD13″.

En parlant de Vijay, elle a déclaré : « J’ai hâte de travailler avec Vijay car je sais que nous pouvons apprendre ensemble et les uns des autres en tant qu’acteurs. Actuellement, nous avons commencé la préparation et le tournage du film va bientôt commencer, et partager l’espace de l’écran avec Vijay est quelque chose qui me passionne. Quels que soient les rôles qu’il joue à l’écran, il a cette grande capacité à apporter cette grande étincelle à l’écran lorsqu’il est devant la caméra. . Arjun Reddy Deshmukh dans Arjun Reddy ou Vijay Anthony dans Mahanati ».

L’équipe de #VD13 va bientôt commencer le tournage. Le projet marque les retrouvailles de Vijay et du réalisateur Parasuram après Gita Govindamqui a été un énorme succès.