La star de Sister Wives Meri Brown étourdit dans un haut sexy et une nouvelle coiffure après avoir quitté son mari Kody pour l’auberge de l’Utah

MERI Brown a changé de look après avoir quitté son mari Kody pour poursuivre son Bed & Breakfast dans l’Utah.

le Sœur Épouses La star avait déjà fermé l’auberge il y a quelques mois après avoir perdu sa mère, Bonnie Ahlstrom.

Instagram/Meri Brown

Meri a partagé un nouveau selfie sexy après son retour dans l’Utah[/caption]

Méri, 50 ans, a pris à Instagram aujourd’hui pour partager un nouveau selfie au milieu des problèmes de mariage avec son mari Kody, 52 ans.

La star de télé-réalité a affiché une nouvelle coiffure tout en portant un débardeur serré alors qu’elle souriait avec un visage maquillé.

La personnalité de la télévision a sous-titré sa photo: « Juste un peu sur le côté le plus court…. Je ne déteste pas ça… » avec une série de hashtags indiquant : « #VivreMonPourquoi

#Parce que je peux #LoveWhatIDo #LoveWhoIAm #Cheveux #La Coupe de cheveux #Nouveaux cheveux. »

Meri a récemment rouvert son Bed & Breakfast, Lizzie’s Heritage Inn, deux mois après sa fermeture en raison du décès de sa mère.

Elle a partagé un photo souriante devant un panneau de «bienvenue» la semaine dernière, alors qu’elle a admis se sentir «nerveuse» à l’idée de diriger l’endroit sans Bonnie.

« Après avoir été fermé pendant deux mois depuis le décès de ma douce maman, nous accueillons aujourd’hui nos premiers clients au B&B et sommes de nouveau ouverts aux affaires », a-t-elle écrit.

Meri a été franche au sujet de ses difficultés avec l’auberge, car elle a des sentiments mitigés sur le processus de réouverture.

La mère de l’un d’entre eux a admis se sentir « nerveuse à l’idée de faire cela », car elle n’a plus le soutien de sa mère et Kody n’a pas encouragé l’entreprise.

Meri Brown/Instagram

Meri a été « nerveuse » de gérer l’auberge toute seule[/caption]

Instagram

Elle a remercié sa famille et ses amis pour leur soutien, mais pas Kody[/caption]

« Je suis ravie de partager à nouveau l’histoire et la beauté de cette maison et l’esprit qui règne à l’intérieur de ses murs », a-t-elle déclaré aux fans.

Dans son message, elle a également fait référence à toutes les personnes de sa vie qui ont offert leur aide à la réouverture, y compris sa fille et ses sœurs, mais n’a jamais mentionné Kody.

Les deux ont été en difficulté dans leur mariage au cours des dernières années, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils auraient cessé de fumer après 30 ans ensemble.

Meri était la première épouse de Kody, et le duo s’est marié en 1990, élargissant plus tard leur famille avec sa sœur épouse Janelle, 51 ans, et sa troisième femme Christine, 49 ans.

Référez-vous à la légende

Le mariage de Meri et Kody a souffert[/caption]

Instagram/TLC

Certains croient qu’ils ont décidé d’arrêter[/caption]

En 2014, Kody a décidé de divorcer formellement de Meri afin qu’il puisse se marier Robyn, 42 ans, au motif qu’il voulait adopter ses enfants issus d’une relation précédente.

Cependant, la relation controversée du père a ensuite souffert avec Meri, qui a depuis a demandé des « excuses » et « responsabilité » pour ses actions.

Au milieu de leurs divers différends conjugaux, l’épouse sœur d’origine a a révélé qu’elle et Kody n’avaient pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps.

En 2011, Kody et ses quatre femmes ont déménagé de l’Utah à Las Vegas en raison des lois anti-polygamie strictes de l’État, bien qu’ils se soient ensuite installés en Arizona.

Getty

Meri était la première femme de Kody[/caption]

CCM

Il a divorcé de la star pour se remarier avec sa quatrième femme[/caption]

Meri souvent retourne dans l’Utah gérer son auberge et rendre visite à sa famille et à ses amis, bien que Kody ne l’ait pas accompagnée lors de ses voyages dans leur pays d’origine.

Lors de la réouverture de l’entreprise familiale, la conservatrice chrétienne a déclaré que son objectif était de s’assurer que « les invités veulent faire des allers-retours ».

La star de la télévision a ajouté qu' »il faut un village » pour faire fonctionner un Bed & Breakfast, et elle a remercié ses partisans.





« Autant je veux être indépendante et forte, autant je ne me sens pas toujours comme je le suis », s’est-elle exclamée.

« J’ai mon peuple sur qui m’appuyer, et je m’appuie sur eux ! Tellement reconnaissant, tellement béni !