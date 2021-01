La troublée de SISTER Wives, Meri Brown, a déversé son cœur en admettant qu’elle avait souffert « une autre nuit difficile » et avait « surchargé » son cerveau au milieu de conflits conjugaux avec son mari Kody.

Le couple de télé a dit que je fais en 1990 et a divorcé en 2014, pour permettre aux polygames Kody, 52 ans, d’épouser légalement sa deuxième épouse Robyn et d’adopter ses trois enfants – pourtant ils restent spirituellement mariés.

Après avoir révélé qu’ils avaient finalement appelé le temps sur leurs 30 ans relation l’année dernière, ils ont fait demi-tour et sont restés ensemble.

Depuis lors, la pandémie de coronavirus a entraîné des problèmes supplémentaires et ils ont été forcés de passer beaucoup de temps à l’écart.

Les fans ont récemment plaidé pour Meri, 50 ans, de quitter Kody quand il a refusé de l’embrasser pour la nouvelle bande-annonce plus tôt ce mois-ci, et il semble que les choses ne se soient pas améliorées dans la maison Brown.

La star de TLC s’est rendue sur sa page Instagram pour télécharger un selfie désolé la montrant en train de regarder directement la caméra.

Meri portait un haut rayé et un maquillage complet pour le cliché, mais les cosmétiques ne pouvaient pas cacher sa tristesse.

Dans une longue légende, elle a révélé la raison de son début de journée moins que joyeux et a écrit: « Me voici. Après une autre longue et rude nuit d’insomnie.

« Me voici. Après avoir surchargé mon cerveau de pensées, d’idées, de visions et d’excitation pour mes entreprises et mon avenir.

« Me voici. Après mon entraînement matinal qui n’était pas mon meilleur jamais, les fentes et les squats pas tout à fait aussi profonds, des pauses plus longues entre les séries, et des sons apaisants de Simon & Garfunkel plutôt que des sons de motivation plus en plein essor.

« Me voici. Je me présente, je fais les choses même si mon corps est lent aujourd’hui. Je fais de mon mieux aujourd’hui, sachant que c’est différent du meilleur d’hier et de ce qui sera le mieux de demain. »

« Me voici. Excité pour les choses à venir et excité de les réaliser. »

Les adeptes de Meri n’ont pas tardé à offrir leurs commentaires favorables, avec un écrit: « Tu vas fille !!! Un jour à la fois! ✨ » comme un autre dit: « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez❤️.

L’un d’eux a alors jailli: « Continuez comme ça. Vous allez très bien! Et sachez que vous pouvez avoir des jours de congé. Accrochez-vous Meri. Je suis en train de vous soutenir! »

La saison 10 de Sister Wives débute le jour de la Saint-Valentin, mais la nouvelle promo TLC montre que Kody et Meri ne sont peut-être plus amoureux, éclairant peut-être ses difficultés de sommeil.

Meri essaie de maintenir le mariage en vie avec un petit pique-nique ensemble à l’extérieur, mais ça ne se passe pas comme prévu.

Essayant de comprendre à quel point leur relation s’est détériorée, elle lui a demandé: «Alors si je devais me pencher et t’embrasser maintenant, me repousserais-tu?»

Kody semblait hésitant et incertain alors qu’il riait mal à l’aise et répondit: «Euh non…»

Il a ensuite déclaré dans son confessionnal: «La romance et le sexe sont conservés pour les amoureux. Si Meri et moi voulions vraiment être ensemble, nous le ferions.

On pouvait alors voir Meri essuyant ses larmes alors qu’elle regardait son mari.

Ce moment fait Soeurs épouses les fans « grincent tellement » à cause de la façon dont Kody et Meri sont mal à l’aise et maladroits, bien qu’ils soient mariés depuis 30 ans.

Meri a suscité des rumeurs partagées de Kody, qui partage 18 enfants avec ses quatre épouses, ces dernières années en ne portant pas son alliance et publier des citations cryptiques sur les réseaux sociaux.

En plus de Meri, Kody Est marié à Janelle, 50 ans, Christine, 48 ans, et Robyn, 42.

Leurs problèmes conjugaux ont apparemment commencé lorsque Kody a divorcé de Meri en 2014 pour pouvoir épouser légalement Robyn afin qu’il puisse adopter ses enfants d’un précédent mariage.

Après avoir été témoins de la douloureuse bande-annonce, les fans ont rapidement souligné que Kody aurait encore trois autres soeurs si Meri le quittait pour un autre chemin de vie.

Elle a récemment alimenté les spéculations sur leur rupture en sortant sans son alliance.

Meri a également récemment publié un commentaire cryptique sur sa page Instagram peu de temps après, Kody a évité ses avances, qui se lisaient: « Ne traitez pas les gens comme ils vous traitent. »