La star de « Sister Wives », Meri Brown, a été « libérée » de l’église pour divorcer de Kody Brown, dit que c’est « déchirant »

Meri Brun prend une mesure « déchirante » pour officialiser sa rupture avec Kody Brown dans l’épisode du 13 octobre de « Sister Wives ».

Dans le clip exclusif de TODAY.com du moment de l’épisode 5 de la saison 19, Meri Brown explique qu’elle et Kody Brown n’ont pas été légalement mariés depuis 2014.

« En 2014, Kody et moi avons divorcé légalement, et pour moi, tout ce processus était uniquement destiné au fait qu’il pourrait ensuite épouser Robyn (Brown) légalement et ensuite adopter ses trois enfants plus âgés », dit-elle. « Mais notre mariage spirituel, notre plafond spirituel était toujours intact. Quand nous nous marions, c’est pour l’éternité. C’est l’intention. »

Meri Brown était La première femme de Kody Brown. L’ancien couple a accepté « mettre fin définitivement » à leur mariage en 2023. Ces dernières années, ses mariages avec Christine et Janelle Brun ont également pris fin. Maintenant, il n’est marié qu’à sa quatrième femme, Robyn Brun.

Dans Le clip exclusif de TODAY.comMeri Brown se souvient de la façon dont elle s’est récemment rendue dans l’Utah pour rencontrer les dirigeants de l’église de la famille Brown afin de lancer le processus visant à mettre fin à son mariage spirituel avec Kody Brown.

« J’ai obtenu ce qu’on appelle dans notre église une libération, ce qui équivaut essentiellement à un divorce », dit-elle. « C’était une conversation très, très difficile, dure et déchirante parce que ce n’est pas ce que je voulais faire. Ce n’est pas ce que j’avais l’intention de faire lorsque j’ai épousé Kody. »

Puisqu’elle dit que le mariage est censé durer « l’éternité » dans son église, Meri Brown dit qu’une « libération » de l’église signifie que rien ne la lie à Kody Brown « ensemble pour l’éternité ».

« Donc, une fois que j’ai mis fin ou publié cela, cela signifie que c’est fait », dit-elle. Plus tôt dans la saison, elle a déclaré que c’était sa façon de mettre fin aux « limbes » de sa vie après s’être séparée de Kody Brown.

Après avoir rencontré les dirigeants de son église, Meri Brown a contacté son ex-mari pour le tenir au courant.

«J’ai envoyé un texto à Kody et j’ai dit: ‘Hé, je suis allé de l’avant et j’ai commencé le processus. Dans deux semaines, si vous voulez, vous savez, donner votre avis, avoir quoi que ce soit à voir avec cela ou quoi que ce soit, « Et il n’a jamais répondu à mon message », dit-elle.

Plus tôt dans la saison, Kody Brown a donné sa position sur la sortie et pourquoi cela ne lui importait pas.

« Les dégâts ont été si graves que nous n’allons pas nous réconcilier quoi qu’il arrive. Quelle que soit la manière dont nous sommes rendus responsables devant Dieu, je ne veux pas être tenu responsable devant l’église et toutes leurs conneries. Je vais laisser Meri partir et faire son truc parce que si je suis en colère contre elle, cela devient une bagarre. J’ai juste besoin qu’elle s’en aille parce qu’il lui a fallu une éternité pour enfin réaliser que c’était fait et que c’était fini depuis des années », a-t-il déclaré.

À plusieurs reprises, plus récemment dans l’épisode 4 de la saison 19, Kody Brown a déclaré qu’il avait perdu sa religion.

Au cours des dernières saisons de « Sister Wives », Meri Brown a déploré le comportement de Kody Brown. manque de désir de réparer leur mariage brisé.

Dans la saison 18, elle a expliqué pourquoi elle avait insisté pour téléviser sa rupture avec Kody Brown. Elle a déclaré que Kody Brown ne le voulait pas au départ afin d’éviter les « critiques » publiques.

«Je ne pensais pas que c’était juste. J’avais l’impression que c’était quelque chose qui devait être documenté. elle a dit lors d’une émission spéciale « Sister Wives: One on One ».

« On me devait ça. Je devais qu’il ait cette conversation avec moi publiquement au lieu de la voir après coup », a-t-elle poursuivi.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com