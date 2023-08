La star de « Sister Wives », Leon Brown, épouse Audrey Kriss lors d’un mariage secret – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Arlène Richie/Shutterstock

Sœurs épouses étoile Léon Brun et leur partenaire Audrey Kriss s’est marié lors d’une cérémonie de mariage secrète en octobre 2022. Le couple a échangé ses vœux dans un palais de justice de Colorado Springs, Colorado, le 29 octobre, selon un rapport de Nous chaque semaine. Le média a obtenu une copie de leur acte de mariage, révélant que Léon, qui est Méri et Kody Brown seul enfant ensemble – et Audrey sont mariées depuis plus d’un an.

La nouvelle passionnante a été rapportée pour la première fois par Le soleil américain. Ni Léon ni Audrey n’ont confirmé publiquement leur mariage, mais ils partagent régulièrement de jolies photos d’eux-mêmes ensemble sur les réseaux sociaux. Le couple a demandé leur licence de mariage le 19 octobre 2022 et le certificat a été officiellement enregistré par le bureau du greffier en juillet.

Quelques jours seulement avant que Léon et Audrey ne demandent leur licence de mariage, le Sœurs épouses La star a partagé un article parlant de bonheur, ainsi que quelques photos d’elle avec son futur conjoint. « C’est dans ces petits moments que je ressens le plus la vie. C’est entre les deux, les endroits inachevés, les endroits où il est si facile de se perdre », ont-ils écrit. « C’est là que je me sens le plus vivant, le plus abondant dans mon humanité, dans mon désordre, dans la totalité de mon expérience vécue. Je me retrouve le plus lorsque je remarque le plus ces moments. Je vois les lueurs les plus profondes de mon être le plus complet dans la liminalité.

Meri et Kody se sont mariés de 1990 à 2023, lorsqu’ils ont annoncé qu’ils « mettraient fin définitivement » à leur mariage, et Leon est leur seul enfant ensemble. Léon s’est révélé transgenre en juin 2022, révélant son nom et que ses pronoms sont ils/eux. « Je me souviens de la première fois où j’ai su que je n’étais pas une fille. J’étais assez jeune et malheureusement, j’ai grandi dans un contexte incroyablement genré et restrictif. j’ai donc continué à être socialisée en tant que fille et plus tard en tant que femme. et voilà, je suis enfin prêt à partager mon moi préféré avec le monde. et ce moi est incroyablement sexiste, trans et sans excuse », ont-ils écrit dans une publication sur Instagram.

Quelques jours seulement avant leur mariage annoncé, Audrey a célébré leur coming out lors de la Journée nationale du coming out en octobre 2022. « Juste un petit rappel que vous n’avez pas besoin de l’exprimer ouvertement pour être valide. & Tu es tellement aimé! Le coming-out est un processus. Vous en sortirez chaque jour de différentes manières. Être vous-même est la chose la plus belle et la plus importante », ont-ils écrit sur Instagram. « C’est ma première journée nationale de coming out depuis que je me suis révélé ouvertement trans et je suis très reconnaissante et heureuse d’être ici. »