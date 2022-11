La star de “Sister Wives”, Christine Brown, n’est pas divorcée tant qu’elle n’est pas “physique avec un autre homme”, dit sa femme plurielle

Christine et Robyn Brown ont des idées différentes sur ce qui constitue un divorce dans un mariage spirituel.

Dans l’épisode de dimanche de “Sister Wives”, Robyn, qui est la quatrième épouse de Kody Brown, a parlé du divorce de son époux avec sa compagne plurielle après 26 ans de mariage.

“Habituellement, notre église [would be the one to] dis que tu es divorcée”, a déclaré Robyn à Christine et aux autres épouses Janelle et Meri Brown, citées par le magazine People.

“Vous devez aller demander le divorce”, a déclaré Robyn. “Vous devez obtenir des papiers, vous devez obtenir l’approbation. Vous devez prouver que le mariage est rompu.”

KODY BROWN, LA STAR DE “SISTER WIVES”, DIT QUE SON APPROCHE DE LA POLYGAMIE “SEMBLE TELLEMENT DYSFONCTIONNELLE MAINTENANT” APRÈS LE DIVORCE

Robyn s’est alors tournée vers Christine et a dit: “C’est un peu différent, je suppose, parce que vous ne vous considérez plus comme faisant partie de cette église.”

En novembre dernier, Christine s’est rendue sur Instagram et a annoncé que son mariage avec Kody était terminé. Le point de vente a noté qu’en septembre 2021, elle a déménagé à Salt Lake City avec sa fille Truely, 12 ans. Les ex sont également parents d’un fils Paedon, 24 ans, et de filles Aspyn, 27 ans, Mykelti, 26 ans, Gwendlyn, 20 ans et Ysabel, 19 ans. .

Kody a un total de 18 enfants entre les femmes.

« Le simple fait que Christine dise qu’elle est divorcée invalide en quelque sorte nos croyances », a déclaré Robyn dans un confessionnal, cité par le média. “Nous sommes spirituellement mariés à Kody par notre église. Si nous voulons divorcer, nous devons obtenir leur approbation. Habituellement, ils ont besoin de conseils, de nombreuses réunions et techniquement, d’après ce que j’ai compris, jusqu’à ce que Christine soit physique avec un autre homme. pas divorcé. Mais je ne sais pas.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Christine a déclaré que son divorce était entré en vigueur lorsqu’elle avait décidé que le mariage était terminé. Elle n’est plus membre de la foi fondamentaliste mormone et n’a jamais été légalement mariée à Kody.

“Puisque je n’ai aucun contrat légal qui me lie avec Kody, nous n’avons pas eu à passer par une procédure légale”, a-t-elle expliqué.

Christine a partagé que la fin de son mariage plural était une décision difficile, mais c’était aussi la bonne.

“J’avais 21 ans quand je me suis mariée”, a-t-elle expliqué. “J’ai 49 ans. Je recommence. Tout ce que je sais, c’est que j’avance et que je vais vers quelque chose de mieux. Je sais que je vais vers quelque chose de mieux. Et ça suffit la plupart du temps. temps.”

CHRISTINE BROWN, LA STAR DE “SISTER WIVES”, RÉFLÉCHIT À LA QUITTER LA POLYGAMIE : “CHAQUE CELLULE DE MON CORPS EST PLUS HEUREUX”

“Je sais sans aucun doute que j’ai essayé pendant des années de faire en sorte que cela fonctionne”, a-t-elle poursuivi. “J’ai la conscience tranquille en sachant que j’ai fait de mon mieux. Si les gens veulent me regarder et penser autrement, d’accord, je ne peux rien y faire. Être maman est ma chose la plus importante, mais je ne pouvais pas. avec une conscience claire, restez marié à quelqu’un qui avait des favoris et qui les a fait connaître et quelqu’un qui brise le cœur de mes enfants. Je dois être avec eux à la place, et je voulais le faire pour eux.

Kody et sa famille ont fui l’Utah en 2011 sous la menace de poursuites après la première de leur série TLC. Après avoir résidé à Las Vegas, ils ont déménagé à Flagstaff, en Arizona, une ville universitaire libérale dans un État largement conservateur, en 2018.

Être marié à plus d’une personne, ou bigamie, est illégal aux États-Unis. La loi de l’Utah, fortement mormone, est considérée comme plus stricte en raison d’une disposition unique qui interdit aux personnes mariées de vivre avec un deuxième « conjoint spirituel ».

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a abandonné la polygamie en 1890 et l’interdit strictement aujourd’hui. Les Browns se considèrent comme des mormons fondamentalistes.

“SISTER WIVES” STARS CHRISTINE BROWN, KODY BROWN APPELER ARRÊTER APRÈS 25 ANS: NOUS AVONS “ÉVOLUÉ”

Dans une note de service abordant des questions juridiques sur la famille, la police de Flagstaff a déclaré que Kody ne pouvait pas être accusé de bigamie car il est légalement marié à une femme, Robyn.

“Sister Wives”, la série de télé-réalité qui relate les relations de Kody avec ses épouses, est diffusée depuis 2010. La saison 17 a été créée en septembre.

En 2019, Kody a déclaré à Fox News Digital que la famille avait accepté de ne pas envisager une cinquième épouse de si tôt.

“Nous avons vraiment retiré la question de la cinquième épouse de la table il y a longtemps”, a déclaré Kody à l’époque. “Et parce que nous ne voulons pas snober le concept, nous l’avons toujours rejeté avec désinvolture, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles la question revient sans cesse. fait le spectacle.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.