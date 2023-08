La star de Sister Wives, Christine Brown, a-t-elle perdu du poids ?

Christine Brown de SISTER Wives a révélé sa nouvelle silhouette mince sur Facebook alors qu’elle montrait des pièces de sa ligne de vêtements, LuLaRoe.

La maman de six enfants a reçu les éloges des fans sur sa photo et beaucoup d’entre eux ont soutenu sa perte de poids.

Qui est Christine Brown ?

Christine Brown était la troisième épouse du patriarche Sister Wives, Kody Brown.

Le couple a six enfants ensemble : Aspyn Kristine, Mykelti Ann, Gwendlyn, Ysabel Paige et Truely Grace et son fils Paedon Rex.

Après 25 ans de mariage, la star de Sister Wives, Christine Brown, a confirmé qu’elle s’était séparée de son mari, Kody Brown, en novembre 2021.

Christine s’est épanouie depuis la séparation avec son parcours de perte de poids et a retrouvé l’amour avec son futur mari, David.

Le US Sun a rapporté que Christine prévoyait d’avoir son mariage de rêve cet été, « probablement en juillet », avant que les enfants ne retournent à l’école à l’automne.

Certains fans ont émis l’hypothèse que la star de TLC et son fiancé se sont déjà mariés, car il n’y a eu aucune mise à jour sur le mariage.

Cependant, Christine a récemment suggéré que les rumeurs ne sont pas vraies après avoir inclus le hashtag « #stillengaged » dans un post plus tôt ce mois-ci.

A-t-elle maigri?

Christine a montré sa perte de poids dans une tenue LuLaRoe et de nombreux fans ont rapidement souligné à quel point elle avait l’air mince.

L’un d’eux a écrit : « On dirait que vous avez perdu du poids ! »

Un deuxième a déclaré: «J’entends que Christine est une reine de la course…. elle est aussi en forme que possible.

Un troisième fan a fait l’éloge: « Tu es incroyable! »

En juillet 2023, Christine s’est envolée pour l’Angleterre avec ses filles Truely, Mykelti et Ysabel, ainsi que son fiancé David Woolley.

Dans de nouvelles photos partagées par Mykelti, maman Christine a souri en visitant la ville avec sa famille.

Elle a montré son incroyable perte de poids dans une chemise rose boutonnée, recouverte d’une veste jaune fluide.

Christing Brown en photo sur Instagram

Que fait Christine Brown dans la vie ?

En plus d’être dans l’émission, Christine possède sa ligne de vêtements, LuLaRoe et a fait des demandes de vidéos de fans sur Cameo pour joindre les deux bouts.