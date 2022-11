La star de Simon de Coronation Street, Alex Bain, montre un nouveau look saisissant lors d’un rendez-vous avec sa fiancée

La star de Simon de CORONATION Street, Alex Bain, avait l’air méconnaissable dans une transformation des poils du visage avec sa fiancée.

L’acteur de savon le plus connu pour jouer Simon Barlow sur les pavés de Coronation Street, ressemblait totalement à son personnage alors qu’il se dirigeait vers le déjeuner avec sa fiancée.

TVI

Alex joue Simon Barlow dans Coronation Street[/caption] Instagram

L’acteur avait l’air très éloigné de son personnage de feuilleton ITV sur Coronation Street avec des poils sur le visage[/caption]

Il arborait un créateur de chaume facial sur son menton et sa lèvre supérieure alors qu’il se dirigeait vers le déjeuner avec Mollie Lockwood, après avoir annoncé leurs fiançailles le mois dernier.

L’heureux couple a apprécié des cafés et des toasts au saumon fumé ensemble dans un café.

Alex portait un sweat à capuche gris et une veste anthracite alors qu’il complétait son look d’hiver avec un bracelet en cuir et une chaîne en argent.

Mollie a posté le cliché d’eux ensemble sur son Instagram avec la légende: “Gâterie d’anniversaire en retard pour @alexbainofficial.”

Alex a ensuite republié le cliché de ses histoires Instagram en disant: “Je t’aime!” avec une série d’émojis de cœur d’amour avant de partager une photo de la nourriture qu’ils avaient.

Alex, 20 ans, a partagé la nouvelle dans une interview conjointe avec Mollie, 19 ans, et a déclaré qu’il avait posé la question lors d’un rendez-vous romantique l’année dernière, mais qu’ils avaient réussi à garder leur énorme nouvelle secrète.

La star de Coronation Street, qui sort avec Mollie depuis deux ans, a ajouté : “Je me suis dit : ‘Si je ne le fais pas maintenant, je vais continuer à devenir de plus en plus nerveuse !’ J’étais à peu près certain qu’elle dirait oui, mais j’étais toujours en train de le briquer.

Parler avec OK ! magazine, Mollie a déclaré qu’Alex s’était agenouillé en octobre de l’année dernière – et ils l’ont dit à leurs proches à Noël deux mois plus tard.





“Nous voulions profiter de ce moment spécial ensemble, juste tous les deux, pendant un moment”, a-t-elle déclaré.

Alex, qui est devenu papa à 17 ans lorsque sa petite amie de l’époque a donné naissance à leur fille Lydia-Rose, s’est précédemment ouvert à The Sun sur les «temps sombres» et a crédité son rôle sur Coronation Street pour l’avoir sauvé.

Alex a joué Simon Barlow depuis 2008. Le personnage était à l’origine joué par des jumeaux, Jake et Oscar Hartley, à sa naissance en 2003.

Instagram

Alex et sa fiancée Mollie ont apprécié un déjeuner ensemble[/caption] Instagram

Alex a posé la question lors de leur deuxième anniversaire l’année dernière et a gardé la nouvelle secrète[/caption]