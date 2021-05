La star de Sidharth Shukla-Sonia Rathee est une saga d’amour imparfaitement parfaite, chagrin d’amour

‘Cassé mais beau 3’

Jeter: Sidharth Shukla, Sonia Rathee, Ehan Bhat, Manvir Singh, Taniya Kalrra, Jahnavi Dhanrajgir, Saloni Khanna Patel entre autres

Réalisateur: Priyanka Ghose

Durée: 10 épisodes

Où regarder : ALTBalaji

Notation: 4/5

Synopsis de « Broken But Beautiful 3 »: Avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee en tête, la toute nouvelle saison de Broken But Beautiful est prête à vous laisser en larmes avec sa belle histoire d’un couple brisé. Rumi et Agastya sont deux personnes indépendantes et fortes qui sont sur la bonne voie pour trouver le véritable amour. Cependant, le destin a des plans différents pour le couple. Chaque fois que Rumi et Agastya décident de donner une chance à l’amour, ils sont séparés. Vont-ils un jour se réunir ? Pourquoi se séparent-ils ? Pourquoi leur amour ne gagne-t-il pas dans Broken But Beautiful 3 ?

Critique de « Broken But Beautiful 3 »

« Un mot glamour de quatre lettres pour la douleur auto-infligée… kisiko zyada milta hai, kisiko kam, lekin milta sabko yehi hai… douleur insupportable et indicible. »

Et c’est ainsi que commence l’histoire d’Agastya Rao (Siddharth Shukla) atteignant le point zéro et l’histoire de la façon dont il a été « cassé ».

« Broken But Beautiful 3 » présente l’histoire d’Agastya Rao et de Rumi Desai de leurs points de vue respectifs. Cependant, cette critique est basée sur quatre des neuf épisodes de la série.

Réalisé par Priyanka Ghose, « Broken But Beautiful 3 » est l’histoire d’Agastya Rao et de la fougueuse Rumi Desai (Sonia Rathee) qui viennent de différentes couches de la société. Alors que Rumi vient d’une famille riche – un débordement du deuxième mariage de sa mère comme elle l’appelle – Agastya est une scénariste-réalisatrice en difficulté avec des principes (lisez des camions pleins d’ego et d’attitude) qui croit que le monde « médiocre » mérite quelqu’un d’aussi talentueux que lui.

« Sasta Kabir Singh », comme on entend Rumi dire dans l’une des séquences.

Ils sont tous deux très différents les uns des autres mais similaires à bien des égards.

Alors qu’Agastya exige que tout se déroule comme il le souhaite, de la coiffure de son actrice principale dans une pièce au rouge à lèvres qu’il ne souhaite pas voir sur l’héroïne de sa pièce, Rumi est tout aussi rebelle et angoissé.

Cependant, il y a plus à Rumi qu’il n’y paraît dans ses scènes d’introduction.

Alors qu’Agastya est un livre ouvert, un individu confiant qui veut réussir mais selon ses propres termes et conditions, le personnage de Rumi a plusieurs couches qui se dévoilent progressivement au fur et à mesure que la série progresse. Elle désire secrètement la validation de son existence et de ses actes alors qu’elle s’efforce de s’intégrer dans le monde qui est sa famille. Elle recherche l’attention, est peu sûre d’elle, jalouse et vengeresse. Rumi est tout ce qu’une fille parfaitement imparfaite peut être.

Bien que la validation soit ce dont Rumi aspire, ce n’est pas seulement de n’importe qui mais d’une personne spéciale, Ishaan Rana (Ehan Bhatt), son amour d’enfance.

Une histoire d’amour clichée où la fille poursuit l’homme de ses rêves pendant qu’il se met en couple, y compris la demi-soeur «invincible» que le Rumi déteste tant, «Broken But Beautiful 3» est prévisible mais pas ennuyeux.

Alors que la jalousie conduit Rumi à Agastya la première fois qu’elle voit Ishaan avec son amie Gul, qui est également le leader pas si talentueux plutôt embarrassant de l’une des pièces d’Agastya, leur aventure d’un soir finit par être un modèle que Rumi suit chaque fois que la jalousie devient le meilleur d’elle quand elle voit l’amour de sa vie, l’homme qu’elle croit pourrait lui donner tout ce qu’elle veut, avec un autre.

A chaque fois, elle finit par se blesser intérieurement en couchant avec l’homme qu’elle prétend détester.

Cependant, une belle soirée, organisée en l’honneur de Maira, la demi-soeur de la London School of Economics de Rumi, change la donne pour Agastya qui, jusqu’à présent, ne faisait que profiter de l’action dans la vie avec un indice subtil que Rumi n’était pas une fille ordinaire pour lui.

Quand il (Agastya) assiste à une fête organisée par les Desais et organisée par Rumi avec des arrière-pensées (Ishaan et sa petite amie actuelle Gul sont également invités à la fête) pour célébrer le retour de Maira au pays, une tournure soudaine des événements se produit. de telle sorte qu’à la fin de la fête, Rumi finit par être la muse d’Agastya pour sa prochaine pièce tandis que Maira et Ishaan semblent être très amoureux l’un de l’autre.

Rumi a le cœur brisé mais ne se montre pas, cependant, sa douleur n’est pas cachée à Agastya qui lui demande de se rencontrer aux répétitions le lendemain, la provoquant de montrer à quel point elle est talentueuse à sa demi-soeur Maira et Ishaan.

Et par souci de validation, Rumi est d’accord.

Mais rappelez-vous, Rumi est toujours désespérément et follement amoureuse d’Ishaan et le veut totalement dans sa vie.

Cependant, lorsque le bonheur lui échappe, par exemple lorsqu’elle surprend Ishaan en débarquant à sa porte pour fêter son premier jour aux répétitions et qu’elle finit par découvrir que Maira et Ishaan sont ensemble, elle se retrouve en compagnie et dans le lit d’Agastya !

Au fur et à mesure que les répétitions de la pièce se poursuivent, Agastya développe progressivement des sentiments pour sa muse qu’il sait être après l’autre. Il se rend compte silencieusement qu’il est tombé amoureux de Rumi quand il la regarde en train de faire ses débuts dans la pièce qu’il met en scène.

Et cela commence la saga parfaitement imparfaite d’amour, d’obsession et de chagrin d’Agastya et Rumi qui est brisée mais belle. Une histoire sur la difficulté de tomber amoureux plutôt que de tomber amoureux.

Et comme mentionné précédemment, même si l’intrigue peut sembler clichée, il n’y aura pas un moment dans la série où vous voudrez qu’elle s’arrête.

Verdict: C’est le feu et l’authenticité du jeu d’acteur de Sidharth et la fraîcheur de la performance de Sonia qui gardent les téléspectateurs collés et désireux d’en voir plus. Sans oublier les bisous passionnés dont on parle tant et les séquences torrides (oui, il y en a plusieurs) entre les deux acteurs qui font tous deux leurs débuts numériques avec la série. De plus, les morceaux émouvants composés par Amaal Mallik, Akhil Sachdeva, Vishal Mishra et Sandman ne sont pas des numéros romantiques ordinaires mais dégoulinant de mélodie et de paroles qui toucheraient votre cœur et votre âme.

Soutenu par un excellent casting de soutien comprenant des performances stellaires de Manvir Singh et Taniya Kalrra, le drame romantique « Broken But Beautiful 3 », est la saga d’amour et de déchirement que vous ne voudriez pas manquer.