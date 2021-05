La star de Sidharth Shukla-Sonia Rathee emmène les téléspectateurs dans un voyage d’amour et de désir

Broken But Beautiful Les saisons 1 et 2 ont créé une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs. L’émission a été saluée par les fans et les critiques pour son histoire d’amour touchante, ses histoires non conventionnelles, ses chansons émouvantes et ses performances brillantes. Depuis l’annonce de la saison 3 avec une nouvelle histoire et des acteurs différents, les fans ont soif de mises à jour et d’aperçus.

Mettant en vedette la superstar de la télévision Sidharth Shukla et la débutante Sonia Rathee, la plate-forme numérique ALTBalaji avec 11 influenceurs, a publié le teaser de Broken But Beautiful 3 ‘à 11h11 sur leurs poignées de médias sociaux. 11:11 est un nombre associé aux rêves et aux souhaits qui se réalisent. À l’heure actuelle, il ne peut y avoir de plus grand souhait de notre part que le monde se guérir. Tout comme le font les protagonistes, après que leur monde se soit écrasé.

Le teaser parle d’amour, d’obsession, de chagrin et de l’inévitable triangle amoureux. La légende du teaser dit: « L’obsession ne s’arrête jamais, elle change. Rumi aur Agastya ki story kuch aisi hi hain. Parfois, ce que vous voulez, ce n’est peut-être pas ce dont vous avez besoin! »

Le teaser présente le voyage romantique d’Agastya et Rumi – comment ils se sont rapprochés et ont gravi les montagnes russes des émotions. 11 influenceurs des médias sociaux – Ekta Kapoor, Sidharth Shukla, Sonia Rathee, Shefali Bagga, Priya Mallik, Nikita Sharma, Reem Sameer, Pooja Banerjee, Mugdha Chaphekar, Krishna Kaul et Miss Malini, ont partagé le teaser simultanément sur leurs plateformes.

Hier encore, les créateurs ont lancé l’affiche du personnage de Sonia Rathee dans le rôle de Rumi, donnant aux téléspectateurs un aperçu de la vie privilégiée de Rumi Desai. Rumi, la fille d’un industriel, fait ses débuts d’actrice dans une pièce mise en scène par Agastya.

Avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee, «Broken But Beautiful 3» est l’histoire d’amour brisée d’Agastya et Rumi. La série présente les hauts et les bas de leur relation, ce qui met en évidence le slogan qui – l’obsession ne se termine jamais, mais plutôt change. L’histoire d’amour de BBB3 met en évidence l’idée qu’il est plus stimulant de tomber amoureux que de tomber amoureux. Ce qui rend l’histoire racontable à quiconque a eu le cœur brisé.

Produit par Sarita A Tanwar et Niraj Kothari, et réalisé par Priyanka Ghose, la prochaine série Web ‘Broken But Beautiful 3’ avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee sera diffusée à partir du 29 mai 2021 uniquement sur ALTBalaji.