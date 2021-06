Articulé, composé, authentique – Vidya Balan est définitivement une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie cinématographique indienne, qui nous a montré à maintes reprises que vous définissez votre échelle de succès et non l’inverse. Au cours des 15 années de sa carrière, l’actrice a revêtu divers personnages non conventionnels qui ont été acclamés par la critique et largement appréciés, son dernier en date étant Vidya Vincent dans « Sherni » d’Amazon Prime Video.

Dans ‘Sherni’, nous voyons Vidya comme une femme de quelques mots, un personnage profondément stratifié qu’elle parvient à maîtriser à la perfection. Le public et les critiques ont fait l’éloge de l’actrice pour la même chose et ont salué ses talents d’actrice.

En parlant de la même chose, Vidya partage: « Le personnage de Vidya Vincent avait beaucoup de couches intéressantes, ce que je n’avais jamais décrit auparavant. Ses actions parlaient plus fort que ses mots, d’une manière très évidente. Je devais exercer le expression de la non-expression. Mes expressions doivent exprimer ce que je ressens. Il y a des gens qui sont complètement impénétrables, et je suppose que ce personnage en fait partie. C’était une expérience différente en tant qu’acteur. «

Elle ajoute : « C’était en fait très dur de jouer un personnage comme Vidya Vincent. Elle est réticente, elle ne dit pas grand-chose, et elle ne sourit pas beaucoup, ce qui n’est pas moi en tant que personne, ni ce n’est comme tout des personnages que j’ai joué jusqu’à présent. J’ai joué des personnages, tous forts, mais forts à tous les égards. Alors que Vidya a une très forte volonté, mais elle n’aime pas s’engager avec le monde. «

Après la sortie, le film a suscité un grand écho auprès du public et des critiques, la performance de Vidya devenant le sujet de conversation de la ville.

Avec Vidya Balan en tête, d’autres artistes polyvalents comme Sharat Saxena, Mukul Chadha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi peuvent également être vus dans des rôles pivots.

Produit par T-Series & Abundantia Entertainment, le film original d’Amazon est réalisé par le cinéaste primé Amit Masurkar connu pour le film acclamé par la critique « Newton »