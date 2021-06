Le prochain film original d’Amazon Prime Video, « Sherni », avec Vidya Balan, est une histoire révolutionnaire impliquant le voyage d’une femme agent forestier naviguant à travers son mariage avec son travail plutôt inhabituel.

Lors d’une interaction avec DNA récemment, lorsqu’on lui a demandé si elle était prête à faire une série Web après la sortie de » Shakuntala Devi » sur OTT l’année dernière et » Sherni » est sur le point d’être abandonné sur la même plate-forme de streaming, Vidya a déclaré : » Oh oui . On m’en a proposé beaucoup mais rien ne m’a vraiment excité de franchir le pas parce que c’est un engagement de temps énorme. Peut-être que si quelque chose semble irrésistible, je pourrais franchir le pas. Vous photographiez pendant des mois et des mois, et peut-être pendant quelques saisons, donc, vous devez être prêt pour cela mentalement. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait regardé la série Web dont on a beaucoup parlé, « The Family Man », la saison 2, Vidya a répondu: « Non, je ne l’ai pas encore regardé. Mais j’attends. »

Peu de gens savent que Vidya Balan et la star de « The Family Man » Priyamani sont cousines. Ainsi, lors de l’interaction lorsque nous avons interrogé la star de « The Dirty Picture » à propos de Priyamani, elle a dit: « Oui, mais pouvez-vous croire que nous nous sommes rencontrés une fois dans notre vie. Nous sommes des cousins ​​éloignés. Nous nous sommes rencontrés une fois sur une scène de prix de film parce que nos familles ne sont pas en contact. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait à dire sur la trajectoire de carrière de Priyamani, Vidya a déclaré: « Je pense qu’elle est une actrice merveilleuse et qu’elle se débrouille très bien pour elle-même. Plus de pouvoir pour elle. »

Pendant ce temps, tout en faisant la lumière sur la préparation de ce film, Vidya Balan a déclaré : « J’ai en fait rencontré quelques agents forestiers pour comprendre en quoi consiste exactement leur travail… l’étude impliquée dans la formation d’agent forestier, les différentes affectations et les défis qu’ils posaient. La nature du travail est telle qu’il peut être physiquement ardu et même dangereux à certains moments, ce qui était donc traditionnellement dominé par les hommes, mais ces femmes officiers ont expliqué comment elles négocient ensuite leur chemin autour de l’état d’esprit patriarcal … tous ce qui a été très utile. »

À propos de son personnage, elle a déclaré: « Ce que j’aime chez Vidya Vincent, c’est qu’elle est une femme de peu de mots et a pourtant le courage de défendre ce en quoi elle croit… Donc, vous n’avez pas besoin d’être agressif ou d’être un homme dans un monde d’hommes, vous pouvez être une femme et toujours trouver votre chemin. »

Le public va se régaler avec Vidya en tête et une distribution d’ensemble qui se vante de noms comme Sharat Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi.

Produit par T-Series & Abundatia Entertainment, ce film original d’Amazon est réalisé par le cinéaste primé Amit Masurkar, connu pour son film « Newton » acclamé par la critique. Les membres Prime peuvent diffuser Sherni exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 18 juin.