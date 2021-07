La star de « Sherni », Sharat Saxena, a déclaré que « les bons rôles écrits pour les personnes âgées vont à Amitabh Bachchan »

L’acteur principal Sharat Saxena, qui a récemment été vu dans la vedette de Vidya Balan « Sherni », a expliqué que l’industrie cinématographique était une « industrie des jeunes » où les vieux ne sont pas nécessaires.

Sharat, qui est un utilisateur actif d’Instagram, est apparu dans d’innombrables films, dont des succès comme « Baghban », « Krrish », « Mr India » pour n’en nommer que quelques-uns. Il a eu une carrière de plusieurs décennies dans l’industrie cinématographique. Mais malheureusement, l’acteur a récemment partagé une photo de lui-même sur son compte sur les réseaux sociaux, déclarant qu’il essaie toujours d’être » quelqu’un « .

Dans sa dernière interview avec Rediff, Sharat a déclaré que tous les bons rôles écrits pour les acteurs principaux sont offerts à Amitabh Bachchan, tandis que les restes sont donnés à des gens comme lui. « L’industrie cinématographique est une industrie de jeunes, les personnes âgées ne sont pas nécessaires ici. Malheureusement, nous ne sommes pas en train de mourir. Nous sommes toujours en vie et nous voulons toujours travailler. Selon vous, combien de rôles sont écrits pour les personnes âgées dans cette industrie » Tous les bons rôles écrits pour les personnes âgées vont à Amitabh Bachchan. Tout ce qu’il reste de grattage est distribué à des gens comme moi. Et nous les refusons la plupart du temps. Donc la quantité de travail qu’une personne comme moi peut faire est presque nulle , » il a dit.

Sharat a également déclaré qu’en raison de moins de rôles écrits pour les acteurs principaux et encore moins de rôles à venir, il essaie de se maintenir en forme pour avoir l’air jeune. « Donc, à 71 ans, je m’entraîne deux heures par jour pour pouvoir battre la merde de ces gars de 25 ans. Pour avoir l’air d’un homme dur. Je me colore les cheveux et la moustache. noir. Vous m’avez vu à Sherni. J’ai 71 ans, mais je dois me faire passer pour 50-55. Sinon, je n’aurai pas de travail », a-t-il déclaré.

Dans son interview, Sharat a également mentionné que même s’il n’a pas à travailler, il n’est pas fait pour la vie à la retraite et aime être devant la caméra.