La star de Sherlock, Amanda Abbington, aurait rompu avec son amour d’acteur Jonjo O’Neill.

Le couple était amoureux pendant quatre ans avant leur apparente séparation.

L’actrice de M. Selfridge, Amanda, 46 ans, a transféré l’acteur Jonjo chez elle dans le Hertfordshire en mars de l’année dernière lorsque le Royaume-Uni est entré en lock-out.

Le Royaume-Uni en est maintenant à son troisième verrouillage national au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cependant, il a été rapporté que le couple s’était séparé pour de bon – selon The Sun.

Amanda aurait dit aux fans: « Malheureusement plus d’Irlandais. Il est parti … c’est bien, c’est juste une de ces choses. »







(Image: Dan Wooller / REX / Shutterstock)



Le Mirror a contacté les représentants d’Amanda Abbington et de Jonjo O’Neill pour obtenir de plus amples commentaires.

Amanda et Jonjo se sont bien entendus lorsqu’ils ont commencé à romancer en novembre 2016.

À l’époque, elle a révélé qu’elle avait fait quelques changements quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Elle a déclaré au Daily Mail: « J’ai été végétarienne pendant trois ans, puis j’ai rencontré mon petit ami et je suis redevenue un mangeur de viande. »

Leur romance survient neuf mois après la séparation d’Amanda de Martin Freeman.







(Image: Dan Wooller / REX / Shutterstock)



Les ex Amanda et Martin coparent leurs enfants Grace et Joe ensemble.

Ils se sont mariés pendant six ans, de 2000 jusqu’à leur séparation en 2016.

Le couple avait mis fin à leur chapitre de romance après 16 ans en couple.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Auparavant, Amanda avait eu une vague de chagrin après sa rupture avec Martin dans une interview.

« J’avais pensé que Martin était l’amour de ma vie. Ce n’était pas censé nous arriver », a-t-elle déclaré au magazine Red en 2018.

«Je me réveillais tous les matins avec une brusque embardée.« Pourquoi est-ce que je me sens mal? Je me demandais, dans l’obscurité de la chambre que je ne partageais plus avec mon partenaire.

«Et puis, une fraction de seconde plus tard, je me souviendrais de ce qui s’était passé. ‘Oh’, ai-je pensé, alors que les larmes commençaient à couler. ‘C’est pourquoi’.