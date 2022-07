La star de Sherdil Shergill, Dheeraj Dhoopar, imite sa femme enceinte Vinny Arora; Surbhi Chanda, Divyanka Tripathi et d’autres réagissent à sa jolie vidéo [Watch]

Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora attendent leur premier enfant ensemble. Il y a quelques semaines à peine, Vinny Arora a organisé sa baby shower au cours de laquelle les deux tourtereaux ont été vus en train de se jumeler en blanc. Dheeraj Dhoopar est super excité à l’idée d’embrasser la paternité et de devenir parent. La Kundali Bhagya l’acteur célèbre est de retour à Mumbai après avoir terminé le programme de Shimla de son nouveau spectacle, Sherdil Shergill. Dheeraj Dhoopar est devenu maladroit et a fait semblant d’être enceinte en tant que Vinny. C’est une vidéo parodie sur la grossesse de Vinny mais elle est sacrément mignonne !

OMG, Dheeraj Dhoopar enceinte ?

Dans la vidéo que Vinny Arora et Dheeraj Dhoopar ont partagée sur leur compte Instagram, nous voyons Dheeraj arborant une fausse bosse de bébé. Il a choisi des nuances de Vinny en tant que femme enceinte. On voit Dheeraj imiter Vinny Arora pendant sa grossesse de la manière la plus mignonne possible. Des sautes d’humeur à la distribution d’ordres et plus encore, Dheeraj maîtrise le comportement de Vinny Arora dans la nouvelle vidéo loufoque. Cela commence par le réveil de Dheeraj et souhaite le «bonjour» au conjoint, puis il procède à une autre sieste. Il éternue alors et dit qu’il pense qu’il vient de faire pipi. Dans un autre clip, on le voit pleurer en se brossant les cheveux dans le miroir. Lorsqu’on lui demande pourquoi il pleure, il répond qu’il ne sait pas. De demander de l’aide pour soulever un stylo, porter des chaussures et plus encore, Dheeraj Dhoopar a réussi la vidéo de la bobine. Vérifiez le ici:

La vidéo de Dheeraj suscite des réactions de Surbhi, Divyanka et d’autres

La vidéo de Dheeraj Dhoopar devient virale sur les réseaux sociaux en ce moment. Les fans de Dheeraj ne peuvent pas arrêter de rire de sa gentillesse. Ils félicitent également Dheeraj d’être si observateur et d’imiter si bien une femme enceinte dans la vidéo. Les amis et collègues de Dheeraj et Vinny de l’industrie ont également regardé la vidéo et ne peuvent s’empêcher de jaillir sur eux deux. Surbhi Chandna, Divyank Tripathi, Shiny Doshi, Tina Datta, Ridhi Dogra et bien d’autres ont réagi à la vidéo de grossesse loufoque de Dheeraj Dhoopar. Découvrez leurs réactions ici :

Dheeraj et Vinny vont embrasser la parentalité

Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora embrasseront la parentalité en août, dans quelques semaines. Ils semblent plus que prêts pour leur nouveau voyage dans la vie. Dheeraj et Vinny vont être des parents adorables pour leur petit et la vidéo ci-dessus le prouve.