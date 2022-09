La star de Shehzada, Kartik Aaryan, vole en classe économique, interagit avec les co-passagers ; les internautes l’appellent “l’étoile la plus humble de Bollywood” [Watch Video]

Alors que de nombreuses célébrités de Bollywood préféreront voyager en première classe lorsqu’elles voyagent, Kartik Aaryan est un acteur qui aime voyager en classe économique. Il y a quelques mois, une photo de lui voyageant en classe économique dans un avion était devenue virale, et maintenant, une vidéo de l’acteur depuis l’avion est devenue virale dans laquelle on le voit voyager en classe économique. Non seulement cela, dans la vidéo, on voit Kartik interagir avec les co-passagers, et tout le monde l’applaudit et loue l’acteur pour sa performance. L’un des co-passagers l’appelle même le meilleur acteur, et Kartik remercie tout le monde.

Kartik Aaryan voyage en classe économique ; interagit avec les co-passagers Regardez la vidéo ci-dessous

Le geste de Kartik Aaryan est aimé par les internautes et ils l’appellent la “star la plus humble de Bollywood”. De toute évidence, ce fut l’un des meilleurs moments pour Kartik.

Après le super succès de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik est devenu une star maintenant. Alors que de nombreux grands films mettant en vedette des superstars n’ont pas réussi à se faire une place au box-office, Kartik a fait revenir le public avec BB2.

Maintenant, tout le monde attend avec impatience ses prochains films. Kartik a de nombreux films intéressants alignés comme Freddy, Shehzada et Satyaprem Ki Katha. Freddy obtiendra un OTT, mais il n’est pas encore annoncé sur quelle plateforme de streaming il sera diffusé et quand. Pendant ce temps, Shehzada, qui devait sortir en novembre de cette année, sortira désormais sur les grands écrans le 10 février 2023. Shehzada est un remake du film Telugu Ala Vaikunthapurramuloo qui mettait en vedette Allu Arjun dans le rôle principal.

Satyaprem Ki Katha, qui met également en vedette Kiara Advani dans le rôle principal, devrait sortir le 29 juin 2023.