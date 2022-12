La star de Shehzada, Kartik Aaryan, fera-t-elle bientôt ses débuts dans les films du Sud ? Voici ce que nous savons

Kartik Aaryan profite actuellement du succès de Freddie. Le film est sorti sur la plateforme OTT il y a quelques jours. Kartik reçoit beaucoup d’éloges pour ses talents d’acteur dans le film. L’acteur est très occupé par ses projets à venir. Il a Shehzada suivant qui est un remake de Allu Arjun film vedette Ala Vaikunthapurramuloo. Et après avoir joué dans une adaptation hindi d’un film du Sud, Kartik Aaryan a maintenant exprimé son désir de travailler dans un film du Sud. Oui, tu l’as bien lu.

Kartik Aaryan fera-t-il ses débuts dans le Sud ?

Kartik est partout et fait la une des journaux dans Entertainment News presque tous les jours. Et maintenant, sa dernière déclaration sur le fait de travailler dans toutes les langues du film a fait la une des journaux. Dans une interview avec News18, Kartik Aaryan a expliqué comment il avait beaucoup de films alignés sur lui. L’acteur a déclaré qu’il avait toujours voulu être l’acteur numéro un et a révélé vouloir se créer une niche et faire croire aux cinéastes et que personne ne peut jouer le rôle mieux que lui.

Regardez la vidéo teaser de Kartik Aaryan avec Shehzada ici:

Kartik a déclaré qu’il ne voulait pas que les cinéastes voient quelqu’un d’autre en dehors de lui et sentait qu’il atteignait ce point. Kartik Aaryan a également ajouté que l’année prochaine, ils ne verront que lui. De plus, il s’est ouvert à la réalisation de films en langues. “Je suis prêt à faire des films dans n’importe quelle langue, mais cela dépend entièrement du scénario, mais j’aimerais faire un film en télougou ou en tamoul”, a déclaré Kartik au portail. Tous les fans de Kartik Aaryan manifesteraient que n’importe quel cinéaste ou producteur du Sud l’avait choisi après avoir vu cela.

Le front de travail de Kartik Aaryan

Le beau gosse a été vu dans Freddy aux côtés d’Alaya F. Il a Shehzada prévu pour une sortie le 10 février 2023 aux côtés de Kriti Sanon. L’acteur a également Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani. Les deux se réunissent après leur film à succès Bhool Bhulaiyaa 2.