La star de Shehzada, Kartik Aaryan, explique pourquoi il avait peur de signer de gros films [Exclusive Interview]

Kartik Aaryan est l’un des acteurs les plus phénoménaux et les plus rentables de Bollywood en ce moment mais il fut un temps où Kartik Aaryan avait peur de signer de gros films. Oui, c’est inimaginable maintenant, mais c’est vrai. L’acteur qui connaît le succès avec ses sorties consécutives est devenu franc avec la vie de Bollywood comme jamais auparavant et a parlé de ses peurs tout en assumant des rôles difficiles et autres.

Kartik Aaryan explique qu’il n’était pas aussi confiant dans les premiers jours de sa carrière

Kartik, qui a une fois de plus fait ses preuves en tant qu’acteur avec son dernier psycho-thriller Freddy, a admis que ce rôle était le plus difficile de sa carrière à ce jour. Nous avons demandé s’il y avait quelque chose qu’il sentait qu’il ne pouvait pas faire maintenant et qu’il ne reprendrait que 5 ou 10 ans plus tard. L’acteur a dit “Non, je ne pense pas que maintenant, je ressentais cela plus tôt quand on me proposait des films à gros budget ou parfois je sentais que ce film doit être fait avec une star car il a besoin d’un public plus large et quand je n’étais pas personnellement à ce niveau, je pensais que ce film ne marcherait pas avec ce film a besoin d’une star, c’est aussi ce que je pensais ».

Kartik a révélé que toutes ces pensées étaient son imagination, mais il n’en a jamais eu l’occasion, “Je n’ai jamais eu une telle opportunité, mais si on m’avait donné cette opportunité, je l’aurais fait à coup sûr, je ne l’aurais laissé pour rien au monde. . Et même maintenant, je sens que quelle que soit l’opportunité qui m’est offerte, je la ferai et je suis prêt à faire mes preuves en raison de la satisfaction créative.”

Kartik Aaryan est actuellement l’acteur le plus bancable de Bollywood et a remplacé la superstar Akshay Kumar dans ses films cultes comme Bhool Bhulaiyaa 2 et Hera Pheri 3.