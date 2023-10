La star de « Shark Tank », Daymond John, organise la Journée des entrepreneurs noirs

Daymond John participe à la soirée des Oscars Vanity Fair 2023 organisée par Radhika Jones au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, Californie, le 12 mars 2023.

Cette année marque la quatrième année de l’événement, qui a été créé pour la première fois en partie pour répondre à la « frustration face à l’injustice » après le meurtre de George Floyd en 2020. La Journée des entrepreneurs noirs a été lancée plus tard cette année-là pour « célébrer » les propriétaires d’entreprises noirs dans un contexte de concentration. sur le racisme systémique et les inégalités économiques.

Huit gagnants d’une bourse d’entrepreneuriat de 25 000 $ auront également l’occasion de se présenter aux côtés de John lors de l’événement. L’événement aura lieu au Apollo Theatre de Manhattan et sera également diffusé en ligne via livestream.

La Journée des entrepreneurs noirs du PDG de FUBU, présentée comme une célébration des entreprises noires, reviendra le 1er novembre. L’événement mettra en vedette une série d’invités célèbres tels que Whoopi Goldberg et Shaquille O’Neal et les idées de grands chefs d’entreprise noirs.

Depuis 2020, la Journée des entrepreneurs noirs a attiré de grandes entreprises, notamment JPMorgan Chase Chase for Business et Shopify .

Alors que l’événement entre dans sa quatrième année, l’enthousiasme parmi les entreprises sponsors n’a pas égalé celui de 2020, lorsqu’il a été lancé dans la foulée de la pandémie de Covid-19 et des manifestations généralisées Black Lives Matter en faveur de l’équité raciale.

« C’était très facile [to get corporations on board] la première année », a déclaré John. « J’ai dit : ‘Voulez-vous rester à mes côtés et dire que vous êtes du bon côté dans cette discussion ?' »

De nombreuses entreprises soutenant la Journée des entrepreneurs noirs ont lancé des initiatives pour soutenir la communauté noire. Chase attribuée 30 milliards de dollars dans le cadre d’un engagement d’équité raciale en 2020, qui a depuis été utilisé pour déployer 15 000 prêts aux petites entreprisesentre autres initiatives.

John a déclaré que les entreprises doivent montrer leur soutien continu aux entreprises noires au-delà d’un engagement ponctuel.

« Si vous n’avez pas de personnes dans votre organisation qui ressemblent à celles que vous servez, alors vous allez rechercher ce qui est le plus brillant chaque jour », a déclaré John. « Vous pensez peut-être que les problèmes systémiques ont été résolus » grâce au don que vous avez fait.

John a fait l’éloge de marques telles que Chase, T-Mobile, The General Insurance et Shopify, qui, selon lui, sont restées du « bon côté » du problème. Il a déclaré que les entreprises ne se contentaient pas de distribuer de l’argent, mais faisaient également un effort supplémentaire pour investir dans la communauté noire.

Cette année, la Journée des entrepreneurs noirs présentera une liste d’invités de premier plan, dont Goldberg, O’Neal, Cedric the Entertainer, Anthony Anderson et Rick Ross, pour discuter de leur parcours en tant qu’artistes et entrepreneurs noirs.

« Les gens veulent savoir ce qu’ils ont fait au plus bas et comment ils se sont sortis de circonstances dans lesquelles beaucoup d’entre nous ont été ou se trouvent actuellement », a déclaré John.