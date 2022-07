La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, RÉAGIT aux informations faisant état de jumeaux attendus avec Alia Bhatt

Ranbir Kapoor a finalement abordé les rapports selon lesquels lui et Alia Bhatt attendaient des jumeaux. Dans l’une de ses interactions, l’acteur de Shamshera avait déclaré qu’il attendait des jumeaux et cette déclaration de lui s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Mais après avoir vu tant de rumeurs autour de la même chose, il a réagi aux rumeurs. Pendant ses promotions à Delhi, on lui a demandé s’il attendait des jumeaux. Ce à quoi l’acteur de Brahmastra a dit : “Ne créez pas de controverse. Ils m’ont demandé de dire trois choses : deux vérités et un mensonge. Maintenant, je ne peux pas révéler quelle est la vérité et quel est le mensonge.”

Eh bien, l’acteur a laissé l’élément de surprise même ici s’il attend les jumeaux ou non.

La déclaration de Ranbir Kaooor sur l’attente de jumeaux qui s’est enflammée

Dans son interview avec Film Companion, on a demandé à Ranbir de jouer à un jeu où il était censé dire deux vérités et un mensonge et il a dit : “Je vais avoir des jumeaux, je vais faire partie d’un très grand film mythologique, je suis prendre une longue pause de travail”. L’acteur a laissé les fans deviner lequel ment et quels autres sont vrais.

Ranbir et Alia attendent leur premier enfant. L’actrice avait annoncé sa grossesse au milieu de leurs sorties de films et beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un gadget promotionnel m. Cependant, Ranbir s’est déchaîné contre les rapports de la même chose et a déclaré qu’ils avaient envie de partager leur bonheur et qu’ils avaient fait de même. Ranbir et Alia se sont mariés le 14 avril de cette année après avoir fréquenté pendant près de 5 ans. Le couple s’est attelé sur leur balcon et ça ne pouvait pas être plus romantique. De nombreux acteurs de BTown sont tombés amoureux de leur mariage. Récemment, Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor sont devenus tout gaga de leur mariage sur Koffee With Karan 7 et ont même dit en plaisantant que c’était un mariage bon marché (comme abordable).