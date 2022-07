La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, parle d’être étiquetée casanova et tricheuse ; dit: ‘Les gens se moquent de moi mais ne connaissent pas mon point de vue’

La Remorque Shamshera était un hommage aussi approprié qu’on aurait pu l’espérer aux jours presque oubliés et glorieux de Bollywoodc’est dacoït dramségalement connus sous le nom de westerns au curry, rendus célèbres par Sunil Dutt et Dharmendra. La lutte d’avant l’indépendance donne FRJc’est Remorque Shamshera une saveur supplémentaire à savourer. Dans l’ensemble, celui-ci crie le divertissement sur grand écran. Outre Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt, Shamshera aussi des étoiles Vaani Kapoor. Il est dirigé par Karan Malhotra de la Agneepath refaire la renommée. Avant la sortie du film, Ranbir a été franc sur toutes les discussions selon lesquelles il était “casanova et tricheur”.

La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, parle franchement de son image publique

Dans une conversation avec BollywoodBubble, Ranbir Kapoor a déclaré que les gens peuvent le prendre pour acquis, peuvent l’emmener faire un tour, cela ne le dérange pas car il aime sa vie, aime son travail, aime sa famille et est très reconnaissant pour tout. il a dans la vie. Il a ajouté qu’il croit qu’en tant qu’acteur, les gens peuvent dire n’importe quoi sur lui, ce qui peut être bon ou mauvais, mais finalement ce qui compte pour lui, c’est qu’ils doivent aimer ses films, donc son objectif sera toujours le travail acharné et ses énergies être toujours dirigé vers la réalisation d’un bon film et cela ne le dérange vraiment pas si quelqu’un râle à son sujet, si quelqu’un dit du mal de lui; il ne fait jamais bouillir son sang.

Ranbir Kapoor révèle comment il réagit à de tels commentaires

Ranbir a en outre déclaré que ces commentaires lui parvenaient, mais il les prend avec une pincée de sel et pense également que c’est bien qu’on parle tellement de lui, ou s’il est qualifié de “casanova ou de tricheur” car les gens ont entendu le point de vue ou le point de vue de quelqu’un d’autre. de vue, mais n’ont pas entendu le sien, et il pense qu’ils ne l’entendront jamais non plus, mais il est d’accord avec cela car il a réitéré qu’il est ici pour être un acteur, c’est tout ce qu’il souhaite faire.