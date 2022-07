La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, laissera-t-elle les papas cliquer sur les photos de son bébé et d’Alia Bhatt ou empruntera-t-elle la route Anushka Sharma-Virat Kohli? L’acteur répond

Brahmastra duo Ranbir Kapoor et Alia Bhat vont bientôt embrasser la parentalité. Les deux tourtereaux se sont mariés en avril et attendent maintenant leur premier enfant ensemble. Tous les deux, Ranbir et Alia sont sur un petit nuage et sont ravis d’accueillir leur petit bout de chou et de fonder une famille. Eh bien, nous aurons bientôt Ranbir Kapoor jr ou Alia Bhatt jr au milieu. Alors, les parents de célébrités populaires laisseront-ils leur petit être cliqué par les paparazzi ? Ou prendront-ils Anushka Sharma-Virat Kohliet l’éloigner des regards des médias ? Ranbir Kapoor a été interrogé à ce sujet récemment et voici comment il a répondu…

Est-ce que Ranbir Kapoor-Alia Bhatt laissera les papas cliquer sur leur bébé ?

Il y a une culture paparazzi populaire en Inde où les papas suivent les célébrités et les cliquent. Tout récemment, quand Alia Bhatt est revenue dans la ville après avoir terminé le tournage de son film hollywoodien, Heart of Stone, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été photographiés à l’aéroport. Lors d’une conférence de presse à Delhi, lorsqu’on a demandé à Ranbir s’il autoriserait les paparazzis à cliquer sur son enfant et celui d’Alia Bhatt, l’acteur de Shamshera a déclaré qu’il n’y avait pas encore réfléchi. RK dit qu’il n’a pas atteint ce point et qu’il profite actuellement de la phase de grossesse. Il ajoute que lui et Alia prendront la bonne décision le moment venu. Il a également ajouté : “Il y a une certaine demande pour une vie personnelle dans les médias, mais je ne sais pas”, rapporte un portail.

Ranbir Kapoor va-t-il faire ses débuts sur Instagram ?

Pas plus tard qu’hier, nous avons eu un scoop exclusif pour savoir quand l’acteur de Sanju fera ses débuts sur Instagram. Eh bien, la source au courant des détails a déclaré que tandis qu’Alia Bhatt, Karan Johar et Ayan Mukerji le harcelaient pour qu’il rejoigne Instagram, RK avait ses propres moyens et plans. C’est une chose connue que Ranbir a un compte secret sur les réseaux sociaux. Il ne suit personne et n’a publié aucun message non plus. Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait ses débuts sur IG quand lui et Alia accueilleraient un enfant ensemble, la source a déclaré que RK était une personne très privée mais qu’il pourrait le faire, car c’est un moment spécial pour eux. Mais encore une fois, on ne sait jamais.