La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, a hâte d’emmener son enfant à CET endroit ; c’est spécial pour lui et Alia Bhatt [Deets Inside]

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont mariés en avril de cette année. Le mois dernier, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Récemment, dans le premier épisode de Koffee With Karan 7, Alia a révélé que la demande en mariage de Ranbir était très spéciale et qu’il lui a proposé au milieu de la jungle à Maasai Mara. Ranbir, qui est actuellement occupé par les promotions de Shamshera, a récemment révélé dans une interview qu’il avait hâte d’emmener son enfant à Maasai Mara.

En parlant à Film Companion, l’acteur a révélé qu’il était difficile de rester à Maasai Mara car c’est au milieu de la jungle et il n’y a ni Internet ni télévision. Il faut se réveiller le matin à 4h30 et il n’y a que du thé ou du café qu’une personne peut avoir.

Il a ajouté : “Il va y avoir beaucoup de choses pendant que vous conduisez (imite un voyage agité), mais pendant que tout cela se passe, la brise est belle, vous êtes dans la nature. Vous voyez des animaux sauvages se réveiller là, des animaux sauvages qui viennent de faire une tuerie, qui mangent leur nourriture, qui vont dormir. Il y a des animaux qui sont alertes, pensant qu’il y a un prédateur qui va venir. Il y a de la tension, il y a de la beauté. C’est C’est ce qu’est la vie, vous en faites l’expérience. J’ai hâte d’emmener mon enfant à Maasai Mara. J’ai hâte.

Eh bien, il semble que la première destination de voyage de l’enfant de Ranbir et Alia après la naissance pourrait être Maasai Mara.

Parlant de leurs projets, Ranbir a Shamshera, Brahmastra (également vedette Alia) et le prochain de Luv Ranjan. Shamshera devrait sortir le 22 juillet 2022 et Brahmastra sortira sur les grands écrans le 9 septembre 2022.

Pendant ce temps, Alia sera vue dans des films comme Darlings, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Heart of Stone. Il y a quelques jours, Alia a terminé le tournage de Heart of Stone, et des photos d’elle avec une bosse de bébé ont été divulguées en ligne.