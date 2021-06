La star de Shamed Coronation Street, Chris Fountain, montre la transformation des cheveux alors qu’une star rarement vue retrouve Ryan Thomas

L’ANCIEN acteur de Coronation Street, Chris Fountain, a dévoilé une toute nouvelle coiffure alors qu’il rejoignait son copain Ryan Thomas pour le dîner.

Chris, 33 ans, qui a joué Tommy Duckworth dans Coronation Street pendant deux ans, semble avoir plutôt troqué une coupe beaucoup plus courte contre des mèches plus longues.

6 L’ancienne star de Corrie Chris a montré une coiffure radicalement différente cette semaine Crédit : Rex

Ryan est allé sur Instagram pour partager une série de vidéos documentant leur journée alors qu’ils célébraient son 37e anniversaire.

Alors que le couple était assis dans un restaurant, Ryan pouvait être vu de manière hilarante en train d’essayer de persuader Chris de manger des huîtres gluantes.

Mais la star n’en avait rien et a dit à son ami qu’ils avaient l’air « horribles » avant d’expliquer qu’il n’en avait jamais mangé de sa vie.

« Je n’aime pas les huîtres. J’ai essayé les muscles… ça a l’air horrible et il fait froid », a déclaré Chris à son ami.

6 Chris a secoué des serrures beaucoup plus longues alors qu’il rejoignait Pal Ryan pour le dîner

6 Ryan a fêté son 37e anniversaire cette semaine – et a essayé de faire manger des huîtres à Chris

Chris portait un haut bleu pâle pour la sortie tandis que ses nouvelles mèches beaucoup plus longues étaient ramenées derrière ses oreilles.

Les copains ont également été rejoints par la fiancée de Ryan, Lucy Mecklenburgh et le bébé Roman pour la sortie.

Ryan a finalement obtenu son souhait d’anniversaire lorsque Chris a accepté d’essayer une huître et a enregistré le moment hilarant pour ses fans.

Chris a été limogé de Coronation Street en 2013 après avoir publié des vidéos en ligne où il publiait des paroles obscènes qui glorifiaient le viol en tant qu’alter-ego masqué The Phantom.

6 Chris s’est retrouvé bloqué en Indonésie l’année dernière au milieu de la pandémie Crédit : Instagram

6 L’ancienne star de Hollyoaks et Corrie arborait des serrures beaucoup plus courtes l’année dernière avant le verrouillage Crédit : Instagram

L’acteur a admis que les patrons d’ITV n’avaient « pas d’autre choix » que de le licencier. Il est également apparu sur Hollyoaks et est apparu dans Dancing on Ice.

L’année dernière, Chris s’est retrouvé bloqué sur l’île paradisiaque de Bali après avoir été incapable de retourner au Royaume-Uni au milieu de la pandémie.

Il s’est envolé pour la retraite indonésienne en vacances avec des amis et a fini par y rester beaucoup plus longtemps qu’il ne l’avait initialement prévu.

L’ancienne star du soap a écrit sur sa page Instagram en mars : « Actuellement coincé à Bali, mes amis et moi avons donc voyagé dans une partie reculée de l’île pour nous éloigner des masses. Tout est étrangement calme.

6 La fiancée de Ryan, Lucy Mecklenburgh, l’a rejoint ainsi que Chris pour la sortie. Crédit : instagram

« Aucun vol de retour pour le moment et pas de bonnes réponses évidentes sur ce qu’il faut faire, ma famille et mes amis me manquent mais j’essaie de tirer le meilleur parti de la situation.

« À tout le monde à la maison, restez en sécurité, soyez gentil et faites ce qu’il faut pour arrêter ce virus dès que possible. »

Il a ajouté dans un autre article : « Le monde entier est dans le chaos, tout le monde prend ses distances sociales, mais d’une manière ou d’une autre, j’espère que cela finira par nous rapprocher plus que jamais.

« Je m’assure de rester reconnaissant envers ma famille et mes amis et quand tout sera terminé, je sais pertinemment que l’importance qu’ils ont dans ma vie sera encore plus grande ! Restez en sécurité les gens, nous sommes dans le même bateau. »

Heureusement, Chris a finalement pu retourner au Royaume-Uni et a récemment été aperçu en train de soutenir son meilleur ami Ryan après avoir terminé 10 marathons en 10 jours pour collecter des fonds pour l’association caritative de prévention du suicide CALM.

Ryan a reçu un accueil en héros lorsqu’il est arrivé dans sa ville natale de Manchester après avoir parcouru tout le chemin depuis Londres.