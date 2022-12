La star de Shah Rukh Khan, le réalisateur de Jawan Atlee, et sa femme Krishna Priya annoncent leur grossesse

Atlee, qui est l’un des réalisateurs les plus bancables du cinéma du Sud avec trois superproductions majeures à son nom, devrait faire ses débuts à Bollywood avec Jawan avec Shah Rukh Khan et Nayanthara dans les rôles principaux. Le 16 décembre, Atlee et sa femme Krishna Priya ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant.

Le réalisateur et sa femme Krishna Priya ont fait une annonce spéciale qui a laissé leurs fans dans un bonheur absolu. S’adressant à ses réseaux sociaux, la femme d’Atlee, Krishna Priya, a annoncé sa grossesse avec d’adorables photos d’elle avec Atlee. La note qu’elle a écrite disait: “Heureux d’annoncer que nous sommes enceintes et avons besoin de toute votre bénédiction et de votre amour. Avec amour Atlee & Priya”

Le couple marié depuis 8 ans a également publié une déclaration pour partager ce bonheur avec le monde. La déclaration disait: «Nous sommes reconnaissants pour tout l’amour et le soutien que vous nous avez prodigués au fil des ans, nous aimerions que vous continuiez également à montrer votre amour à notre petit. J’attends avec impatience de me lancer dans cette aventure passionnante d’amener notre petit paquet de bonheur dans ce monde avec toutes vos bénédictions”.





En 2014, Atlee a épousé l’actrice Krishna Priya après des années d’amour. Ils possèdent également une maison de production nommée A pour Apple Production et ont produit avec succès deux films sous leur bannière. Mariés depuis 8 ans maintenant, Atlee et Priya sont sur le point de passer à une nouvelle expérience dans leur vie.

En parlant de Jawan, l’acteur est l’un des films les plus attendus de l’année prochaine. Deepika Padukone sera vue jouer une apparition dans le film, qui met en vedette Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste principal. Jawan sortira en salles le 2 juin 2023.

