La star de Shah Rukh Khan impressionne les internautes, les fans disent “baap baap hota hai…”

Pathaan teaser les réactions Twitter: Shah Rukh Khan a semé la pagaille sur les réseaux sociaux en lançant le teaser du très attendu Pathaan. À l’occasion de l’anniversaire de SRK, les créateurs de l’acteur à venir ont offert un cadeau parfait aux fans de Khan et ils deviennent fous avec le teaser. Avant de voir les réactions, regardons à nouveau le teaser.

Voici le teaser de Pathaan



Apni kursi ki peti baandh lijiye…#PathaanTeaser DEHORS MAINTENANT! Célébrer #Pathaan avec #YRF50 uniquement sur grand écran près de chez vous le 25 janvier 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/eZ0TojKGga– Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 novembre 2022

Quelques minutes après le téléchargement, Pathaan a pris le contrôle des médias sociaux. Les internautes louent l’ampleur et l’action du film, et surtout, ils louent Pathaan comme le véhicule de retour parfait pour leur idole.

Voici les réactions



Quel esprit époustouflant #PathaanTeaser .

Oh mon Dieu! Le roi est de retour pour charmer tout le monde avec une action hardcore cette fois Alors, attachez vos ceintures..

Le roi est de retour pour reprendre sa couronne pic.twitter.com/X4S57qHg8p— cheemrag (@itxcheemrag) 2 novembre 2022

Bollywood avait vraiment besoin d’un film comme #Pathaan .Il a tous les ingrédients nécessaires pour exploser au BO. Permettez-moi de faire une prédiction – Le film prendra une ouverture de ₹ 45-50 cr et pourrait être le premier film hindi à collecter ₹ 100 cr en 2 jours. @yrf & @iamsrk sont de retour et comment. #PathaanTeaser pic.twitter.com/UfqMs9iPao– Sumit Kadel (@SumitkadeI) 2 novembre 2022

Même John Abraham et Deepika Padukone ont conquis le public. De nombreux utilisateurs ont loué John et Deepika comme un ajout précieux au film.

Voici les réactions



#Pathaan Taquin GoosebumpsPaa Whataa Swag – Élégant et dévoué #ShahRukhKhan Semaya iruka PoguthuTrailer Cutz Therikuthu #DeepikaPadukone & #JohnAbraham Semble comme ajoute la séquence FlavourAction PattasNe peut pas attendre jusqu’au 25 janvier 2023 ! Un film IMax c’est le battage médiatique !! pic.twitter.com/F8DEirqUvG– Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) 2 novembre 2022

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone.

15 ans. Et rien n’a changé. pic.twitter.com/055qofXA0B— Chaitanya. (@illusionistChay) 2 novembre 2022

Au cours des derniers mois, les créateurs de Pathaan ont gardé le buzz du film intact en lançant les atouts cruciaux du film le 25 de chaque mois. Tous les fans de SRK sont ravis d’assister au film, et le teaser portera l’excitation à un nouveau niveau.

Lorsque Shah Rukh Khan a eu 58 ans, ses fans ont été gâtés par l’acteur alors qu’il les saluait et reconnaissait leur amour. Le 2 novembre à minuit, plus de 100 fans ont bloqué la route reliant Mannat et ils ont célébré l’anniversaire de la star de Pathaan en faisant éclater des crackers.





Connu pour son charme intemporel et étant une superstar publique, Khan respectait la gratitude de ses admirateurs et il se leva dans la galerie de Mannat pour saluer ses amants. Shah Rukh a accueilli l’amour de ses partisans avec le petit AbRam, et il s’est même incliné devant leur admiration. Pendant quelques minutes, Shah Rukh Khan s’est continuellement incliné devant ses fans et leur a envoyé de l’amour à travers des baisers. Pathaan sortira en salles le 25 janvier 2023. Le réalisateur de Siddharth Anand sortira en hindi, tamoul et télougou.