La star de Shabaash Mithu, Taapsee Pannu, SLAMS les préjugés sexistes dans l’industrie ; “Les actrices sont facilement remplacées alors que les cinéastes attendent depuis des années des acteurs masculins”

Taapsee Pannu a parcouru un long chemin dans son parcours. Elle a fait sa niche sans aucun soutien, d’être qualifiée de malchanceuse pour l’industrie à devenir la principale dame, son parcours est remarquable. Taapsee sera ensuite vue dans Shabaash Mithu où elle joue le personnage de l’inspiration réelle du cricket Mithila Raj et la bande-annonce du film est envoûtante. Taapsee Pannu semble avoir rendu justice et comment. Au cours de son interaction, elle a souvent parlé du fait que Bollywood était biaisé sur de nombreux sujets, de la parité salariale au népotisme, etc.

Taapsee Pannu dénonce une fois de plus les préjugés sexistes dans l’industrie

Et maintenant, dans sa récente interaction, elle a parlé des préjugés sexistes dans l’industrie où elle a rappelé comment les actrices sont facilement remplacées tandis que les cinéastes et les producteurs attendent des acteurs masculins pendant des années. En parlant de survivre au milieu des préjugés sexistes en tant qu’actrice, elle a déclaré : ” J’ai réalisé que la cause profonde de tous ces problèmes auxquels vous êtes confrontée en tant qu’actrice est que vous êtes facilement remplaçable. Finalement, tout le monde est remplaçable et nous allons marcher mais la facilité avec laquelle un acteur féminin est remplacé est très différente de la façon dont les réalisateurs et les producteurs attendent un acteur masculin pendant des années ou écrivent des scénarios pour eux. Si cela change, les choses changeront. Alors quand j’ai commencé les films hindis, j’ai décidé de ne pas répéter ces erreurs et d’essayer d’être quelqu’un que les gens voudraient jouer un certain rôle, pour qui les gens voudraient entrer au théâtre.”

Le changeur de jeu de Taapsee Pannu était “Baby” qui mettait en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal. Taapsee n’a été vue que pendant 10 minutes dans le film et elle a tenu le public en haleine avec sa performance depuis lors, il n’y a pas de retour en arrière pour elle. Elle a fait des films comme Saandh Ki Aankh, Haseen Diluruba et a prouvé son courage à chaque film. Et maintenant, le public a un œil sur Shabaash Mithu.