La star de Shabaash Mithu, Taapsee Pannu, RÉVÈLE une fois qu’une fille l’avait draguée à Goa ; dit: “Je me sentais bien à ce sujet …”

Taapsee Pannu est sans aucun doute l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses que nous ayons dans l’industrie cinématographique indienne. L’actrice a des projets intéressants en vue et l’un d’eux est Shabaash Mithu qui est un biopic sur le joueur de cricket Mithali Raj. Taapsee et Mithali sont actuellement occupés par les promotions du film, et récemment dans une interview, ils ont expliqué qu’ils avaient été dragués par le même sexe. L’actrice a révélé qu’un incident s’était produit lorsqu’elle était à Goa et qu’une fille la draguait.

Tout en parlant à Curly tales, Taapsee Pannu a déclaré: “Pas un collègue ou un co-acteur du même sexe, mais (c’est arrivé) quand je suis sorti une fois à Goa avec mes amis et tout. Je ne m’en étais pas rendu compte au début. Puis mes amis m”ont dit qu”elle te draguait. Je pense que je me sentais bien sur le fait que parce que tu penses toujours qu”une fille ne trouvera que des défauts chez les autres filles. Alors c”était comme si elle me trouvait gentil, oh gentil. Alors je me sentais bien à ce moment-là.”

Mithali a déclaré qu’elle ne se rend pas compte non plus quand quelqu’un la frappe, mais elle a ajouté: “Peut-être d’une certaine manière, d’une équipe différente.”

Nous avons toujours entendu des acteurs parler de la façon dont ils attirent l’attention de leurs fans masculins. Mais, c’est très rare qu’une actrice parle d’avoir été draguée par une fille. Mais c’est ce que nous aimons chez Taapsee; elle parle toujours son cœur sans aucune hésitation.

Parlant de Shabaash Mithu, réalisé par Srijit Mukherji, le film devrait sortir le 15 juillet 2022. Le film met également en vedette Vijay Raaz dans un rôle central. Le buzz autour du film est décent, mais il sera intéressant de voir s’il fera une marque au box-office ou non. La dernière sortie en salles de Taapsee était Thappad qui a été un succès au box-office.