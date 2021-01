Joan Jordan affirme qu’il est « super à l’aise » à Séville et maintient que sa tête n’a pas été retournée par les récentes spéculations sur son avenir.

Jordan, 26 ans, a été fortement lié à un déménagement à Arsenal et aurait un prix demandé de 32 millions de livres sterling.

On pense que le patron des Gunners, Mikel Arteta, est un grand fan de son compatriote espagnol – qui a fait 14 apparitions en Liga cette saison – alors qu’il vise à renforcer ses options de milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Mais Jordan, parlant avant le derby de samedi avec le Real Betis, a insisté sur le fait qu’il ne se concentrait que sur de bonnes performances pour Séville.

« En fin de compte, ce ne sont que des choses qui ressortent, comme les nombreuses choses qui ont été dites, les rumeurs, quand j’étais à Eibar », a déclaré Jordan Estadio Deportivo .

«J’ai toujours été très clair sur le présent… le futur ne me nourrit pas, il m’enlève et ne me donne pas l’énergie dont j’ai besoin.

«Mon esprit est vraiment ici à Séville et sur le derby.

« Je suis dans un club très ambitieux et je n’ai plus rien à dire car je suis vraiment super à l’aise ici, comme je l’étais quand je suis arrivé ici.