La star de « Selling Sunset » Jason Oppenheim « guérit » toujours de la rupture de Chrishell Stause lors de la première de la saison 5

Jason Oppenheim a admis qu’il était « toujours en train de guérir » de sa rupture avec sa co-star Chrishell Stause lors de la première de la saison 5 de « Selling Sunset ».

Jason, qui dirige le groupe Oppenheim aux côtés de son frère Brett Oppenheim, doit regarder sa relation avec Stause se reproduire à nouveau dans la dernière saison de l’émission de téléréalité.

« C’était difficile », a déclaré Jason à Page Six. « Je l’ai regardé il y a quelques jours, et c’était encore plus difficile que prévu, donc je ne pense pas que quiconque devrait avoir à le faire, pour être honnête. »

Bien que cela fasse « plusieurs mois » depuis leur séparation, Jason a admis qu’il était « encore en train de traiter ».

« [I’m] toujours en train de guérir, toujours en train de traiter « , a déclaré Jason. « Je pense – ou j’espérais – que j’aurais peut-être… mieux traité maintenant, mais cela va clairement être un processus plus long que prévu. »

Stause et Jason ont annoncé leur relation en juillet lors d’un voyage en Grèce, mais ont révélé plus tard qu’ils avaient en fait commencé à se fréquenter deux mois auparavant.

Regarder la relation se dérouler à la télévision a été « un peu un revers » pour Jason.

Le courtier immobilier « n’a pas hâte » de filmer les retrouvailles et de parler de ses sentiments envers Stause et de la relation.

« Je ne pense pas que cela aidera », a-t-il déclaré au point de vente. « Je pense que cela rend les choses plus difficiles. Devoir le revoir a rendu les choses plus difficiles, et je pense que les retrouvailles rendront les choses plus difficiles. »

Les deux ont annoncé leur séparation en décembre, les deux stars de « Selling Sunset » révélant que leurs plans familiaux ne s’alignaient pas.

Les deux ont envisagé de fonder une famille, mais Jason a finalement décidé qu’il n’était pas prêt à avoir des enfants.

« Bien que Chrishell et moi ne soyons plus ensemble, nous restons les meilleurs amis, et nous nous aimerons et nous soutiendrons toujours », a écrit Jason sur Instagram à l’époque. « C’était la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue, et c’était la relation la plus heureuse et la plus épanouissante de ma vie.

« Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres », a-t-il expliqué. « Chrishell est un être humain exceptionnel, et l’aimer et l’avoir dans ma vie est l’une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. »