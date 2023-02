La star de ‘Selling Sunset’ Chrishell Stause hospitalisée après une opération chirurgicale pour retirer un ‘gros’ kyste ovarien

La star de “Selling Sunset” Chrishell Stause a partagé une mise à jour de santé avec ses fans après avoir été hospitalisée.

La star de télé-réalité de 41 ans a profité de son histoire Instagram pour partager un selfie, portant un masque médical et un filet à cheveux dans un lit d’hôpital.

“J’ai subi une intervention chirurgicale mineure aujourd’hui et je me suis fait retirer un gros kyste ovarien”, a annoncé Stause sur ses réseaux sociaux.

Elle a remercié son médecin pour le traitement critique et pour avoir pris “si bien soin de moi”.

CHRISHELL STAUSE TAUSE LE DRAME ‘SELLING SUNSET’ ALORS QU’ELLE FAIT exploser la ‘FAKE’ CO-STAR PENDANT LE TOURNAGE DE LA SAISON 6

“Se sentir bien et être pris en charge par mon…” a poursuivi Stause, ajoutant un emoji au cœur violet, indiquant que son partenaire, le chanteur australien G Flip, prend soin d’elle.

L’alun “All My Children” a également exhorté ses 3,6 millions de followers à prêter attention à tout signe de santé anormal et à se faire examiner si nécessaire.

“Si vous avez de mauvaises crampes inexpliquées, ne l’ignorez pas!” conclut-elle.

‘SELLING SUNSET’ STAR JASON OPPENHEIM TOUJOURS ‘GUÉRIR’ DE LA RUPTURE DE CHRISHELL STAUSE AU MILIEU DE LA PREMIÈRE DE LA SAISON 5

Stause est devenu célèbre lors de la première saison de “Selling Sunset”, l’émission immobilière de luxe de Netflix.

La série se concentre sur un groupe immobilier prospère dirigé par les frères jumeaux Jason et Brett Oppenheim. Stause est l’une des nombreuses femmes glamour qui vendent des propriétés luxueuses sur le marché immobilier glorieux mais impitoyable de Los Angeles.

L’émission de téléréalité a récemment diffusé sa cinquième saison, qui s’est terminée avec Stause révélant qu’elle sortait avec G Flip.

Depuis le lancement de la série télévisée, Stause s’est avéré être un favori des fans.

Dès la saison 1, l’émission de téléréalité suivait sa relation tumultueuse avec son ex-mari Justin Hartley.

Les acteurs se sont séparés en 2019 après s’être mariés en 2017. Dans “Selling Sunset”, Stause a affirmé qu’elle était “aveuglée” par leur séparation et qu’il avait mis fin à leur mariage par SMS.

Stause et la star de “This Is Us” ont finalisé leur divorce en 2021.

Après que les deux aient décidé d’arrêter, la nouvelle de Stause sortant avec le danseur de “Dancing with the Stars” Keo Motsepe a commencé à faire surface. Les deux sont sortis ensemble pendant trois mois et Stause est passée à son patron Jason Oppenheim.

Dans “Selling Sunset” saison 5, l’émission a mis en évidence la relation entre Stause et Oppenheim. Leur rupture émotionnelle a également été présentée dans l’émission.