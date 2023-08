La star de « Selling Sunset », Amanza Smith, était potentiellement à quelques jours de sa mort lorsqu’elle a été admise dans un hôpital de Los Angeles en juin, a récemment révélé la star de télé-réalité.

« Je leur ai dit : ‘Ouais, vous savez, c’était tellement grave qu’on m’a dit que si j’avais attendu encore une semaine ou deux, je pourrais être mort. Est-ce vrai ?’ J’ai demandé au médecin, et il m’a dit : « Non, un ou deux jours de plus à la maison, et tu aurais pu être mort » », a déclaré l’homme de 46 ans au magazine People à propos de ce qu’un médecin de Cedar-Sinai Medical. Le centre lui a expliqué.

Elle a dit que c’était pour elle un « signal d’alarme » : « Si vous avez mal, allez à l’hôpital, n’attendez pas ».

« Je ne veux pas continuer à dramatiser », a-t-elle murmuré dans l’interview publiée mercredi, « mais j’ai failli mourir. J’étais à deux jours de la mort et cela ne semble même pas pouvoir être réel. »

Elle a dit qu’environ un mois après avoir terminé la saison 7 de « Selling Sunset », elle s’était réveillée un matin et ne pouvait pas sortir du lit parce que son dos lui faisait très mal. Smith pensait qu’elle devenait « vieille » et que son dos venait de « sortir ».

Après une semaine, elle s’est rendue aux urgences et le personnel lui a dit qu’elle souffrait de spasmes et d’arthrite, et elle a été renvoyée chez elle avec des relaxants musculaires.

Mais la douleur s’est aggravée et un jour, elle s’est retrouvée à mordre un oreiller en criant « parce que je n’ai jamais ressenti une telle douleur ».

Un scanner a révélé qu’il y avait une masse sur son dos, et après son admission à Cedars-Sinai le 2 juin, les médecins ont trouvé des bactéries dans son sang, qui s’étaient transformées en ostéomyélite vertébrale, une infection qui détériorait les os de sa colonne vertébrale.

Smith a déclaré que son chirurgien lui avait dit n’avoir vu qu’un seul autre patient en 11 ans souffrant d’ostéomyélite à cet endroit de son dos.

« C’était un endroit vraiment bizarre », a noté Smith.

Les chirurgiens ont remplacé ses vertèbres détériorées par une cage en titane au cours d’une opération chirurgicale de six heures.

« Donc je suis une femme de fer », a-t-elle ri.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas pu voir ses enfants de 12 et 13 ans pendant le mois où elle était à l’hôpital, sauf sur Facetime.

« Ils avaient beaucoup plus peur que je ne le pensais », a-t-elle déclaré en larmes.

« Quand j’ai obtenu mon congé, j’ai vu mon fils pour la première fois, il est littéralement tombé dans mes bras et s’est mis à pleurer. »

Après avoir pris une minute pour se ressaisir, Smith a ajouté : « Maman, j’avais tellement peur que tu ne rentres pas de l’hôpital. J’avais tellement peur que tu ne rentres pas à la maison. Je n’avais jamais je l’ai vu pleurer comme ça. »

Elle a déclaré: « Ils n’ont pas leur père, donc la peur qu’un parent les quitte est là parce que c’est ce qui est arrivé à leur père. » Leur père, ancien joueur de la NFL, Ralph Brown, a disparu en 2019.

Elle a dit qu’elle avait fait savoir à son fils qu’elle « n’allait nulle part ».

L’agent immobilier a déclaré qu’une grande partie des acteurs et de l’équipe de « Selling Sunset » étaient venus lui rendre visite alors qu’elle était à l’hôpital.

« J’avais beaucoup de fleurs », sourit-elle. « Les infirmières entraient et disaient : ‘Ça sent si bon ici.' »

La maman de deux enfants entretient également une nouvelle relation « incroyable » avec un homme nommé David – et le couple a même partagé leur premier baiser ensemble dans son lit d’hôpital.

« Parfois, vous ne réalisez pas que vous avez besoin de quelque chose jusqu’à ce que vous l’obteniez et vous vous dites : ‘Putain, ça fait vraiment du bien' », a-t-elle déclaré à People.

Depuis qu’elle a quitté l’hôpital, il n’y a plus d’infection dans son sang et il ne reste qu’une légère détérioration sur une petite partie de sa colonne vertébrale qui pourrait conduire à d’autres interventions chirurgicales plus tard, mais pas pour le moment.

« J’ai toujours été en quelque sorte en dehors des limites et j’ai vécu cette vie folle de… j’ai beaucoup d’histoires », a-t-elle expliqué. « Pour moi – évidemment, tout arrive pour une raison – mais il y a eu tellement de réflexions et de réflexions que j’ai l’impression que cette infection était une collection de tous les traumatismes de ma vie au fil des années et des années et maintenant, c’est ce qui se passe. Et maintenant c’est fini. »

Elle a ajouté : « Cette période de ma vie est vraiment incroyable », faisant référence à ses enfants qui grandissent, au succès de la série et à son travail.

« Appelez-moi hokey pokey si vous voulez », a-t-elle conclu, « mais quand je serai guérie, je serai la femme que j’ai toujours voulu être. »