La star de Secret Lives of Mormon Wives, Whitney Leavitt, répond aux spéculations sur la sexualité de son mari

L’influenceuse MomTok a affirmé que les téléspectateurs avaient pris les choses « hors contexte » après la révélation du scandale pornographique de son mari et de Tinder, avant de remettre les pendules à l’heure sur les coiffures en constante évolution de Conner dans la série.

La vie secrète des épouses mormones vedette Whitney Leavitt répond à la rumeur la plus « folle » qu’elle a entendue à propos de sa famille après la sortie de la série Hulu.

Dans l’épisode de jeudi de Kaitlyn Bristowe Hors de la vigne podcast, l’influenceuse MomTok a pesé sur les spéculations des fans concernant la sexualité de son mari Conner.



« Quelle est la rumeur la plus folle que vous ayez entendue sur vous ou votre relation en ligne ? » Bristowe a demandé à Levitt, qui a immédiatement répondu : « Oh mon Dieu. C’est l’homosexualité de mon mari ! »

« Dois-je sortir une sex tape, ou quelque chose comme ça ? Faites-moi confiance. Tout va bien. Tout va bien », a-t-elle ajouté en riant.

Bristowe – qui a admis qu’elle n’avait pas encore vu la série Hulu – a demandé pourquoi elle pensait que les fans remettaient en question la sexualité de son mari.

« Je pense que c’est parce que lorsque nous parlions de nos affaires personnelles – et je sais que vous ne l’avez pas vu – mais il a lutté contre une dépendance au porno », a déclaré Leavitt, faisant référence à elle. le scandale Tinder et porno de son mari. « Il y a une scène où un de mes amis dit quelque chose qui ressemble à la façon dont ils ont pu voir à quel point il était confus sexuellement. »

« Il a été agressé sexuellement très jeune », a-t-elle ajouté. « C’est un traumatisme sur lequel il a surmonté. C’est tellement inspirant. Et je pense que les gens ont en quelque sorte pris cela hors de leur contexte. »

Leavitt a également souligné quelque chose d’autre qui a attiré l’attention de nombreux téléspectateurs : les cheveux de son mari. Au cours des huit épisodes de la série, Conner avait plusieurs coiffures.

« Quand vous le regardez, ses cheveux changent tellement. Mais encore une fois, nous filmons le pilote, puis deux ans plus tard, c’est la saison », se souvient Leavitt. « Nous revenons d’Hawaï et ses cheveux sont décolorés, puis nous les rasons parce qu’il se prépare pour une greffe de cheveux, alors il a une greffe de cheveux, et puis il a cette chevelure pleine. »

« On dirait que nous changeons de cheveux comme tous les jours, et je me dis simplement ‘Non. Ce n’est pas du tout ça' », a-t-elle ajouté.

Leavitt et Conner se sont mariés en 2016. Ils partagent deux enfants – Sedona, 4 ans, et Liam, 2 ans – et attendent leur troisième enfant.

En parlant avec E! Nouvelles lors des People’s Choice Country Awards 2024, Leavitt a déclaré qu’elle et son mari prévoyaient de nommer leur nouveau venu Billy, que ce soit un garçon ou une fille.