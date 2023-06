Harman Baweja se voit actuellement dans Karishma Tanna vedette Scoop qui diffuse sur Netflix. L’acteur a reçu beaucoup d’éloges pour ses côtelettes d’acteur dans le même. Harman est dans l’industrie depuis longtemps mais n’a pas travaillé dans de nombreux films. Il était souvent comparé à Hrithik Roshan par plusieurs. Et dans une nouvelle vidéo, Harman a fouillé tous ses détracteurs et trolls et les a appelés « Critic Roshan ». Oui, tu l’as bien lu.

L’acteur de Scoop Harman Baweja se moque de ses ennemis

Harman Baweja a fait les gros titres de l’actualité du divertissement pour son dernier passage sur Scoop de Netflix. Il y a quelques heures, Netflix a publié une vidéo de Harman dans laquelle on le voit ramener les articles de journaux dans lesquels il a été critiqué. La vidéo commence par Harman priant pour calmer ses Hrithiks mais ajoute plus tard, Critiques. Il se moque également de lui-même en disant qu’il pensait savoir ce que serait l’avenir et admet qu’il s’est trompé et ramène les articles encadrés dans lesquels il a été critiqué. Il a lu les gros titres des articles dont l’un portait le nom de famille de Hrithik Roshan. Harman révèle alors qu’il appelle ses détracteurs Critic Roshans, se moquant d’eux.

Harman continue ensuite à parler de sa deuxième manche en tant qu’acteur et se moque de lui-même en disant qu’il ne parle pas d’une suite à Victory. Il mentionne ensuite Scoop sur Netflix et fait une petite danse de la victoire.

Regardez la vidéo de Harman Baweja prenant un jibe à ses ennemis ici :

Les fans font l’éloge de Harman Baweja pour Scoop

La section des commentaires de la vidéo regorge d’éloges pour Harman. Il y en a aussi quelques-uns qui ont ri de son sens de l’humour. C’est effectivement drôle. Des célébrités telles que Sai Tamhankar, Shweta Gulati et Amruta Khanvilkar pour n’en nommer que quelques-unes. Consultez les commentaires ci-dessous :

Dans une interview, Hansal Mehta, le réalisateur de la série a révélé que Harman avait renoncé à jouer et ne produisait que des films et des séries. Il a dû subir un chantage, révèle le réalisateur. Harman pensait que son rôle dans la série était petit, mais Mehta l’a assuré et lui a dit à quel point cela rendrait son père fier que Harman ait finalement accepté.