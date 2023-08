La star de « Scandal » Kerry Washington a passé sa vie à essayer de quitter Hollywood

Kerry Washington essaie constamment d’arrêter d’agir, seulement pour être attirée par un rôle qu’elle ne peut pas laisser passer.

« J’ai passé ma vie à essayer de ne pas être acteur », a déclaré la star de « Scandal », 46 ans, à W Magazine dans une interview publiée mardi.

« Je quitte toujours cette entreprise, et juste au moment où je décide que j’en ai fini, c’est quand quelque chose d’extraordinaire se présente à mon bureau. »

Elle a ajouté qu’elle en avait « vraiment, vraiment fini avec cette affaire juste avant de lire le scénario de » Ray « . J’en avais vraiment, vraiment fini avec cette affaire juste avant de lire le scénario de « Le dernier roi d’Écosse ». J’en avais entièrement fini avec cette affaire avant de lire le scénario de « Scandal ». C’est ce qui arrive encore et encore. »

Washington a joué l’épouse de Ray Charles Della Bea Robinson dans « Ray » en 2004 face à Jamie Foxx, l’épouse du dictateur Idi Amin Kay Amin dans « Le dernier roi d’Écosse » en 2006 et la fiction Washington, DC, fixeuse et maîtresse présidentielle Olivia Pope dans Shonda Rhimes » Scandale » de 2012 à 2018.

Dans son projet le plus récent, elle joue une femme dont le père condamné emménage avec elle et son fils dans « UnPrisoned ».

« Tracy McMillan, qui est une incroyable coach de vie, écrivain et être humain, m’a appelé et m’a dit qu’elle allait écrire une émission inspirée par les circonstances folles et magnifiques de sa vie », a déclaré Washington à propos de la façon dont elle a été choisie pour la comédie.

Washington a déclaré en lisant le scénario : « Je suis immédiatement tombée amoureuse du matériel. J’étais vraiment excitée de jouer Paige et vraiment excitée d’appeler Delroy Lindo parce que j’avais l’impression qu’il était le seul acteur de la planète qui avait raison pour ce rôle. . Quand il a dit oui, j’ai eu l’impression qu’on avait un spectacle. »

L’actrice a également révélé que son rôle le plus connu en tant qu’Olivia Pope était sans doute un scandale en soi, convenant avec l’intervieweur que certains avaient brouillé les lignes avec son émission.

« A la télévision. J’ai couché avec le président uniquement à la télévision », a-t-elle déclaré au point de vente, ajoutant que les gens pensaient en fait qu’elle était impliquée avec le vrai président plutôt qu’avec le président fictif Grant.

« Certains des tabloïds avaient lancé des rumeurs selon lesquelles il y avait une vraie tension avec moi à la Maison Blanche, mais ce n’était pas vrai du tout », a-t-elle expliqué.