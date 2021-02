Dustin Diamond, qui était surtout connu pour avoir joué Samuel « Screech » Powers dans la sitcom télévisée « Saved by the Bell », est décédé lundi après une bataille contre le cancer.

« Nous sommes attristés de confirmer le décès de Dustin Diamond le lundi 1er février 2021 en raison d’un carcinome », a déclaré son publiciste Roger Paul à USA TODAY.

« Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines. Pendant ce temps-là, il a réussi à se propager rapidement dans tout son système; la seule pitié dont il a fait preuve était son exécution brutale et rapide. Dustin n’a pas souffert. Il l’a fait. ne pas être submergé par la douleur. Pour cela, nous sommes reconnaissants. «

En janvier, la page Facebook de Diamond a révélé qu’il avait été hospitalisé pour subir des «tests médicaux». Le représentant de Diamond, Roger Paul, a confirmé plus tard son diagnostic de cancer aux USA TODAY.

Diamond a joué le geek irritable et irritant Screech de la fin des années 1980 à 2000. Diamond a ensuite tourné en tant que comédien debout et est apparu dans des émissions de télé-réalité et dans quelques petits rôles de cinéma.

Cependant, la vie après Screech Powers n’a pas été facile pour Diamond.

Il a mis son nom sur le mémoire controversé de 2009, « Derrière la cloche », qui a brossé un tableau peu flatteur de ses collègues acteurs et de leurs aventures prétendument sordides dans les coulisses du spectacle.

Une reprise de « Saved by the Bell » a fait ses débuts sur Peacock fin novembre, offrant Elizabeth Berkley (Jessie) et Mario Lopez (AC) comme membres réguliers de la distribution, avec des apparitions de Mark-Paul Gosselaar (Zack), Tiffani Thiessen (Kelly) et Lark Voorhies (Lisa). Bien que Diamond n’ait pas été présenté lors de la première saison, Lopez espérait que Screech reviendrait. « J’espère que nous le récupérons, et je tenais à cela », a déclaré Lopez à USA TODAY avant la première de l’émission.

Lopez a pleuré son ancienne co-star sur Twitter lundi.

« Dustin, mon homme va te manquer, » il a tweeté. « La fragilité de cette vie est quelque chose qu’il ne faut jamais prendre pour acquis. Les prières pour votre famille continueront … »

Lorsque la nouvelle de la maladie de Diamond a éclaté, Lopez a partagé un message d’espoir avec ses abonnés Instagram.

« Je me suis connecté avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela », a écrit Lopez dans la légende des photos montrant les acteurs dans les rôles, puis photographié plus près de nos jours. . « Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement. »

En plus de son rôle mémorable de Screech, Diamond est apparu comme lui-même dans des séries télé-réalité telles que «Celebrity Fit Club», «Celebrity Boxing 2» et la saison 12 de «Celebrity Big Brother».

Histoire en développement …

Contribution: Erin Jensen et l’Associated Press